Долгожданный ледоход: как выглядит Обь в этот период

Ледоход начался примерно по прогнозам синоптиков алтайского гидрометцентра. Они рассказывали, что Обь должна освободиться от ледяных оков 7 апреля.

В районе Нового моста еще утром читатели altapress.ru заметили активное движение льда. Уже к вечеру река почти полностью оттаяла. Самые смелые барнаульцы даже решили искупаться в Оби.

В районе Старого моста Обь также начала активно оттаивать. Движение крупных льдин в этом районе читатели altapress.ru увидели утром 6 апреля.

Кроме того, ледоход начался и в Камне-на-Оби, рассказали «Каменские известия». С 5 апреля там прекратили движение судна на воздушной подушке в связи с подвижкой льда.

Ранее мы показывали, как выглядит Обь в преддверии ледохода.