Опытный грибник рассказал, когда начнется сезон тихой охоты. И при чем липа

Любители тихой охоты спорят между собой о дате начала грибного сезона 2024 года.

Многие считают, что из-за стремительного потепления сморчки пойдут уже в 20-х числах апреля.

Но опытный грибник из Новосибирской области Константин Зеленцов уверен — раннего старта грибного сезона в нынешнем году ожидать не стоит, пишет vn.ru.

Мужчина сделал разведку — проехал по только ему известным сморчковым местам. И очень сильно засомневался, что до конца апреля вообще почва прогреется.

И поделился многолетним наблюдением — когда зацветет липа, набухнут почки на деревьях, появятся зеленые листочки, тогда можно смело идти за первыми сморчками.

А в прошлом году алтайские грибники поделились большим уловом в мае. Первыми в лесу появились сморчки и сморчковые шапочки. Их грибники собирают пакетами, ведрами и тазиками.

Опытные грибники утверждали, что подберезовики и белые появятся только 15-20 июня или позже.

Грибы находили в основном в Первомайском, Смоленском и Троицком районах.

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