12 апреля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Опытный грибник рассказал, когда начнется сезон тихой охоты. И при чем липа

Любители тихой охоты спорят между собой о дате начала грибного сезона 2024 года.

Сморчок.
Сморчок.
"Грибы и грибники Алтайского края".

Многие считают, что из-за стремительного потепления сморчки пойдут уже в 20-х числах апреля.

Но опытный грибник из Новосибирской области Константин Зеленцов уверен — раннего старта грибного сезона в нынешнем году ожидать не стоит, пишет vn.ru.

Мужчина сделал разведку — проехал по только ему известным сморчковым местам. И очень сильно засомневался, что до конца апреля вообще почва прогреется.

И поделился многолетним наблюдением — когда зацветет липа, набухнут почки на деревьях, появятся зеленые листочки, тогда можно смело идти за первыми сморчками.

А в прошлом году алтайские грибники поделились большим уловом в мае. Первыми в лесу появились сморчки и сморчковые шапочки. Их грибники собирают пакетами, ведрами и тазиками.

Опытные грибники утверждали, что подберезовики и белые появятся только 15-20 июня или позже.

Грибы находили в основном в Первомайском, Смоленском и Троицком районах.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость