12 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Мангал, дача, балкон: где можно жарить шашлыки. И законные противопоказания

Сезон шашлыков совсем близко. Однако есть важные правила, которые стоит помнить перед подготовкой мяса и разведением огня.

Шашлык. Майские праздники.
Шашлык. Майские праздники.
CC0

Существует две категории запретов — место, которое не подходит для жарки шашлыков, и время, когда действует особый противопожарный режим.

Дача

С 1 марта расстояние между постройками и мангалом сократили. Место для жарки шашлыков необходимо обустроить определенным образом — перед приготовлением мяса нужно установить мангал, барбекю или гриль. И можно готовить мясо в 5 метрах от любой постройки, указывает sovcombank.ru.

У жилого дома

Жарить шашлык возле дома можно только в том случае, если УК создала для этого все условия — оборудовала площадку с мангалом, поставила ящик для песка, лопату и урну.

Рядом должны быть таблички, напоминающие жителям о правилах.

Шашлык. Майские праздники.
Шашлык. Майские праздники.
CC0

Балкон

Многие люди ошибочно полагают — на открытом балконе многоэтажки можно развести огонь и пожарить мясо. Но готовить мясо на балконе строго запрещено.

Шашлык, мангал.
Шашлык, мангал.
CC0

Наказание

Штраф за костер в лесу или на природе может начаться с предупреждения, а закончиться — крупной суммой штрафа или уголовным делом. В том случае, если случится крупный пожар.

Прогноз

Между тем в апреле лесные пожары вероятны на юге Тувы, Красноярского края, Иркутской, Омской и Томской областей (здесь под угрозой окажутся также восточные территории), а также на западе Новосибирской области и по всему Кузбассу.

Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности ожидается в апреле в западных частях Алтайского края.

И во многих сибирских регионах с 15 апреля вводят особый противопожарный режим. В Алтайском крае противопожарный период начнется 12 апреля.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость