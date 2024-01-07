Как в Барнауле появились богадельни для немощных и нищих, и кто отдавал для них свои дома

Каждая первая благотворительность в Барнауле 19 века — это щедрое пожертвование с купеческого плеча. Рассказываем, как с него же в городе появились первые богадельни.



◆ Первым о богадельне в Барнауле задумался в 1807 году купец Варфоломей Пуртов. Через 4 года он построил здание для немощных на Иркутской линии (сейчас ул. Пушкина, 58), где могли разместить 20 человек. Позже (значительно позже) богадельню расширили надстройкой.

Купец просил называть здание Варфоломеевским домом призрения. В его богадельне жили совсем нищие барнаульцы, неспособные заработать деньги. Любопытно, что спустя 100 лет здесь открылось что-то вроде делового клуба — коммерческое собрание, — которое объединяло уже богачей.

Богадельня купца Пуртова. Барнаул. Altapress.ru

◆ В 1830-х барнаульские архитекторы проектировали здание для еще одной богадельни — то самое, что мы сегодня можем видеть на Демидовской площади. Однако пока его строили, планы изменились. И вместо богадельни там расположилось Горное окружное училище.



◆ Первая по-настоящему крупная богадельня открылась в Барнауле только в 1880-х.



Это было место, куда могли прийти пожилые и немощные бывшие крепостные крестьяне Алтайского горного ведомства. Одновременно здесь размещали до 70 человек.



◆ В 1882-м Городская Дума открыла пожертвования на еще одну богадельню. Один барнаулец, пожелавший остаться неизвестным, подарил для этих целей каменный двухэтажный дом. Так появилась Александровская богадельня.

За 20 лет ее существования общий неприкосновенный капитал мужского и женского отделений составил 36 722 рубля 41 копейку. На проценты содержались все нуждающиеся. Такую сумму удалось накопить за счет щедрых пожертвований купцов, чиновников и начальников округа.

◆ Стоимость проживания в богадельне в среднем стоила в 1885 году — 25 рублей, в 1887 году — 66 рублей. Мужчины находились на полном содержании, а вот женщинам приходилось искать еду самим. В богадельне они могли спать, мыться и греться.

Старый Барнаул. Библиотека имени Шишкова.

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