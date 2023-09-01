1 сентября
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Жизнь

Глаза-фары, звезды хоккея и врачи мирового масштаба. 13 хороших новостей августа в Алтайском крае

Лето заканчивается и солнце опять сменяется тучами. Но есть и хорошие новости — вот некоторые из них.

Гала-матч по хоккею в Барнауле.
Гала-матч по хоккею в Барнауле.
Ирина Пергаева
  • В Барнауле пройдет крупнейший венозный форум. На нем соберутся сотни практикующих врачей и «звезд» медицины мирового масштаба, чтобы обсудить и обновить знания о лечении патологий различных сосудистых систем.
  • В управлении Западно-Сибирской железной дороги рассказали, что электрички будут ходить от Барнаула до Новосибирска без пересадки в Черепаново.
  • Ночью 17 сентября над Алтайским краем пролетит удивительная зеленая комета — Нишимура. Ее можно будет разглядеть невооруженным глазом. Получится ли увидеть комету сейчас и почему ее назвали Нишимура — читайте здесь.
Полет кометы C/2022 E3 ZTF.
Полет кометы C/2022 E3 ZTF.
Фото Алексея Полякова
  • В выходные Барнаул встречал звезд отечественного хоккея: Фетисова, Касатонова, Каменского и других. Они — многократные чемпионы мира с кучей наград. Как спортсмены общались с молодыми хоккеистами, раздавали автографы, а вечером сами гоняли шайбу — смотрите в фоторепортаже.
  • Фотоловушки засняли снежного барса с глазами-фарами в Сайлюгемском парке. Говорят, он зашел на обед.
  • Новый терминал барнаульского аэропорта построят на год раньше, чем планировалось. Гендиректор Авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко сообщил, что объект будет готов к 2025 году. И да — уже начались подготовительные работы.
  • В Алтайском крае снимают клип на песню уральской группы «Райдо» «Фиона МакЛинн». Это история о любви в Шотландии 18 века. Большинство сцен снимали в поселке Центральный под Барнаулом и в «Байк-баре».
  • Председатель комитета по культуре в Барнауле Валерий Паршков рассказал, что парк «Центральный» может открыться уже в сентябре. По его словам, работы уже выполнены примерно на 85%.
Краснокнижный филин.
Краснокнижный филин.
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"
  • Краснокнижного филина поселили в Барнаульском зоопарке. Птицу спасли этой весной — ей ранили крыло из огнестрельного оружия. К сожалению, полностью его вылечить не удалось. Зато сейчас Филин живет с «подружкой» в вольере и уже освоился.
  • Волонтер увидел призыв о помощи в мессенджере и поехал искать 82-летнюю пенсионерку и 6-летнюю девочку, которые пропали 19 августа в Троицком районе Алтайского края. Мужчина нашел пропавших в двух километрах от села, на лесной дороге. Сейчас с ними все хорошо.
  • В Новоалтайскую больницу им. Литвиненко привезли компьютерный томограф. Таких всего несколько в стране. А еще сюда приобрели цифровой аппарат для флюорографии. Всего на это потратили 64,16 млн рублей.
  • Барнаульские хирурги освоили малоинвазивную операцию для питания паллиативных детей. Таких в Алтайском крае — 250 человек. Почитайте о преимуществах этой операции для маленьких пациентов.
  • С 17 по 19 августа в Екатеринбурге проходили легкоатлетические соревнования «Королева российского спорта». Алтайские бегуны взяли золото и бронзу в финале — смотрите кто.
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