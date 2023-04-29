Эксперт по шашлыкам назвал оптимальное время жарки мяса

Мясной техник рассказал, сколько времени нужно жарить мясо, чтобы получился идеальный шашлык. Об этом сообщает «Мослента».

Эксперт рассказал, что куски мяса размером 30 мм стоит жарить в течение 15−20 минут. Если же куски крупнее — по 50−70 г — то шашлык стоит держать над углями дольше — 20−30 минут.

Проверить готовность мяса несложно. При надавливании должен выходить белый сок. Если же выходит красный сок или сукровица, то шашлык еще не готов.

Технолог отметил, что в отличии от свинины, дольше всего готовится говядина. В ней большое количество соединительной ткани. А вот курица и индейка жарятся почти моментально из-за малого содержания жира.

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