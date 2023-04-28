Стало известно, во сколько россиянам обойдется шашлычный пикник

Подорожание отметили на фоне роста цен на мясо и некоторые виды овощей. Шашлычная корзина выросла на 2,62−5,13% в зависимости от вида мяса.

Расчеты производили на фоне цен в марте этого года, в сравнении с мартом прошлого. В такую корзину вошли: мясо, овощи, майонез, кетчуп, хлеб, алкогольные и безалкогольные напитки.

В этом году самый маленький рост цен показала свинина. Пикник с таким шашлыком будет стоить 2432,24 рубля. Это на 2,62% больше, чем в прошлом году.

Самым дорогим мясом оказалась говядина — такой шашлык обойдется в 2786,58 рублей (плюс 5,13%).

Ранее эксперты рассказали, как выбрать самое лучшее мясо для шашлыка.