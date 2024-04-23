Барнаульцы обратили внимание на собачников, которые не убирают за своими питомцами

Очевидец отметил, что женщина во дворе выгуливает собаку по три раза в день и никогда не убирает за ней.
При этом помимо нее есть такие же недобросовестные собачники.
Жители просили убирать за собакой, однако ее ответ насмешил некоторых людей:
"Администрация Ленинского района не предоставила место для приема фекалий", — ответила хозяйки собаки.
Комментаторы подчеркнули, что все можно выкидывать в мусорку около дома.
Ранее сообщалось, что после публикации altapress.ru в Барнауле разобрались с собаками, которые почти год терроризировали район.
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