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Жизнь

Барнаульский Хатико. Автомобилисты заметила пса, который терпеливо ждет кого-то на трассе

Барнаульские автомобилисты заметили на трассе пса, который не желает уходить с проезжей части и кого-то терпеливо ждет. Об этом сообщает "Барнаул 22".

Барнаульский Хатико
Барнаульский Хатико
Барнаул 22

Собаку заметили вечером 2 июня. По окрасу пес напоминает породу акита-ину. Такой же породы был известный пес Хатико, который терпеливо ждал своего уже умершего хозяина с работы.

По словам очевидцев, пес не боится сидеть прямо на проезжей части. В руки другим людям не дается, рычит.

Неравнодушные водители налили собаке воды в такую жару.

Барнаульцы предполагают, что безответственные хозяева выкинули питомца, а он все также верно продолжает их ждать.

Ранее другого Хатико заметили на Михайловском кладбище. В социальных сетях появилась новость о собаке, лежащей у надгробия.

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