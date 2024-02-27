Алтайские врачи провели сложную двойную операцию у 60-летнего пациента

Алтайские онкологи и кардиохирурги одновременно удалили опухоль и шунтировали сердце у 60-летнего мужчины. Пациент мог погибнуть во время операции. Об этом сообщает пресс-служба краевого онкологического диспансера.

Непростой случай

Об онкологии житель Первомайского района узнал случайно. Долгое время он страдал от стенокардии и уже перенес один сердечный приступ. Чтобы предотвратить появление еще одного инфаркта, мужчину госпитализировали в краевой кардиологический центр. Там во время компьютерной томографии врачи обнаружили у пациента злокачественное новообразование в легком.

Новый диагноз привел врачей в замешательство. Опухоль и ишемическая болезнь сердца мешали друг другу и не давали медикам провести две операции по отдельности. Если бы хирурги в первую очередь принялись за легкое, то мужчина мог погибнуть от острой сердечной недостаточности.

Но и провести аортокоронарное шунтирование врачи не могли. За время реабилитации после операции опухоль в легком могла вырасти до состояния неоперабельной или «пустить» метастазы.

Легкие. Компьютерная томография. Анна Зайкова.

Тогда алтайские онкологи и кардиохирурги приняли непростое решение — проводить две операции одновременно.

«Выполнение этих хирургических вмешательств последовательно было сопряжено с риском для жизни пациента», - отмечают в пресс-службе.

Операция в два этапа

Комплексную хирургическую бригаду возглавили заведующий отделением торакальной онкологии онкодиспансера Артак Панасьян и заведующий кардиохирургическим отделением №1 краевого кардиологического центра Константин Щербаков.

«Обе манипуляции выполнялись из единого доступа в грудной клетке. Первым этапом с соблюдением принципов онкологического радикализма была удалена опухоль нижней доли правого легкого размером около 2 см, после чего врачи провели шунтирование», - рассказывают в пресс-службе.

Операция прошла благополучно. Пациента уже выписали из клиники и отправили на реабилитацию по месту жительства.

Больница. Медицина. unsplash.com

Успешная работа

Такие совместные операции проводят в Алтайском крае достаточно редко. Последний раз кардиологи и онкологи объединялись в 2021 году.

«Сосудистый хирург краевого кардиоцентра Алексей Клошинских помог выполнить операцию по удалению большой (около 15 сантиметров) опухоли средостения, которая частично прорастала в сердечный перикард. Тогда пациенту также удалось спасти жизнь», - рассказывают в ведомстве.

Ранее в конце января врачи Больницы скорой медицинской помощи помогли 82-летней пациентке со сложной травмой - переломом бедренной кости. Медикам пришлось действовать максимально быстро, ведь после тяжелого перелома решающую роль играют первые 48 часов. «Без оперативного лечения у пожилого человека мало шансов пережить это состояние», - отмечают в минздраве.

Сначала пенсионерке оказали помощь в Алейской ЦРБ, а затем госпитализировали в БСМП, где врачи провели операцию. Сейчас пациентка успешно прошла все этапы первичной реабилитации и уже может снова вставать на ноги.

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