Аграрные рысята. Как студенты АГАУ будут помогать хищникам в барнаульском зоопарке «Лесная сказка»

Алтайский государственный аграрный университет заключил соглашение о сотрудничестве с зоопарком «Лесная сказка» 19 сентября. Их студенческий отряд «Рысь» взял под опеку символ отряда – семью сибирских рысей. Как студенты будут помогать диким кошкам – в нашем материале.

В клетку к зверю

Взять шефство над хищниками предложил сам студенческий экологический отряд (СЭО) «Рысь». «Такое решение было очевидным», - смеется зам. декана по воспитательной работе Михаил Савин, показывая логотип отряда – пятнистого хищника с кисточками на ушах.

«Прогуливаясь по зоопарку, я не раз видел таблички на клетках о том, что какая-либо организация взяла под свою опеку животное. И вопрос напрашивался сам собой: почему бы отряду «Рысь» не начаться заботиться о рысях? Так от идеи мы перешли к прямым действиям», - рассказывает Михаил.

Как только бойцы вернулись с летней практики, глава СЭО совместно с руководством университета связались с директором зоопарка Сергеем Писаревым. Вместе они наметили будущий план работы. Студенты взяли шефство над семьей сибирских рысей: любимицей Соней, ее нелюдимым супругом и двумя котятами, мальчиком и девочкой.

Рысь — самый северный вид из семейства кошачьих. В Скандинавии она встречается даже за Полярным кругом. Раньше это был весьма распространенный вид хищников, но к середине XX века рысь истребили во многих странах Центральной и Западной Европы. Сейчас предприняты успешные попытки возродить их популяцию.

В клетку к хищникам студентов не запустят, но работой точно обеспечат. Бойцы будут помогать сотрудникам зоопарка с уборкой территории и подготовкой кормов для животных. Студенты с соответствующим образованием пригодятся в ветеринарном кабинете «Лесной сказки». А активисты помогут провести акцию и веселый праздник.

Также студентов будут приглашать на научные конференции и привлекать к исследованиям природы Алтая, заявил Сергей Писарев.

«Я считаю, что студенческий отряд должен подавать пример другим людям. Помню, как в свое время был в восторге от отряда «Остров Шикотан». У меня был настоящий взрыв мозга, когда я оказался в его составе и поехал в экспедицию! И я хочу, чтобы нынешние бойцы заряжали этими эмоциями остальных», - поделился директор зоопарка.

Вперед, к звездам

Сергей Писарев уверен, что любую молодежную инициативу, «направленную на развитие, а не на разрушение», необходимо поддерживать.

Так большую поддержку животным оказывают студенты института биологии и биотехнологий Алтайского государственного университета. В августе им даже посвятили звезду на «Аллее славы» зоопарка. Теперь директор надеется, что следующим летом аллея пополнится новой звездой уже с именем СЭО «Рысь».

«Я считаю, что зоопарк – это социальный объект. Ведь наша программа направлена, в первую очередь, на популяризацию любви человека к животному миру. И меня очень радует то, что люди приходят сюда не только для того, чтобы отдохнуть, но и чтобы помочь нам сохранить удивительный мир природы», - объясняет директор «Лесной сказки».

Сергей Писарев надеется, что в будущем бойцы отряда «Рысь» придут в зоопарк уже в качестве полноценных сотрудников.

Подписание соглашения о сотрудничестве между АлтГАУ и барнаульским зоопарком Фотограф: Константин Пехтерев

Красавица Сибири

Ранее ребята еще ни разу не брали шефство над дикими животными. Так что студенты познакомились со своими подопечными в день подписания соглашения.

В честь этого хищникам накрыли праздничный стол. По вольеру расставили несколько тыкв, фаршированных сырым мясом, и подвесили коробки с различными вкусностями. Ими с удовольствием полакомилась рысь Соня вместе с двумя подросшими детенышами. А вот муженек так и не вышел к толпе людей.

В России хищник встречается в глухих хвойных лесах вплоть до Камчатки и Сахалина.

Скоро для рысей наступит их самое любимое время года – зима. Хищники прекрасно переносят морозы и в дикой природе даже могут переплыть холодную реку. Их мех настолько теплый, густой и пушистый, что практически не имеет конкурентов среди других животных.