Врач раскрыла секрет быстрого похудения к лету

Эндокринолог Мария Елесина раскрыла способы похудеть к лету. Об этом сообщает «Газета.Ru» .

Врач рассказала, что аэробные нагрузки, такие как йога, скандинавская ходьба, ходьба на эллипсе, плавание, пилатес и калланетика, помогут скинуть лишние килограммы.

Главное — делать тренировки регулярно. То есть не менее 150 минут в неделю. Для лучшей эффективности к тренировкам можно добавить низкоуглеводные диеты.

Также не помешают силовые упражнения, которые направлены на рост мышц. Отмечается, что мышцы будут потреблять больше калорий, а скорость метаболизма увеличится.

Ранее сообщалось, что самые опасные упражнения в спортивном зале назвал фитнес-тренер.

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