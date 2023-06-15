18 июня
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Здоровье

Роспотребнадзор назвал причину отравления шаурмой

Роспотребнадзор рассказал, какая бактерия вызвала отравление у людей в Братске, сообщает РБК.

Шаурма.
Шаурма.
unsplash.com

Бактерия сальмонелла, которая и вызвала отравление сибиряков, попадает в продукты питания при нарушении санитарных норм.

Кроме того, она может появиться, если предприятие общепита использует некачественное сырье.

Напомним, что 30 человек отравились шаурмой в Братске. Все пострадавшие обратились в медучреждения с признаками отравления. Позже число отравленных выросло до 62.

Ранее в российском регионе 17 человек отравились шаурмой. Пострадавшие почувствовали резкое ухудшение здоровья после того, как поели шаурмы из одного киоска. Всех госпитализировали.

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