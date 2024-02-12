Испытания перспективного метода лечения рака проводят в Новосибирске

С 2025 года на базе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина в Москве планируют начать клинические испытания уникального метода лечения злокачественных новообразований — бор-нейтронозахватной терапии.
Предполагается, что после облучения нейтронами в раковых клетках происходит ядерная реакция с выделением энергии, что приводит к их гибели.
Ранее алтайский онколог назвала самые частые виды рака у детей. В большинстве случаев у маленьких пациентов диагностируют острый лейкоз, а именно острый лимфобластный лейкоз.
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