Онколог назвал первые признаки распространенных видов рака

Онколог Владислав Евсеев рассказал, что на развитие рака могут указывать различные признаки — от изменения веса до странных родинок. Об этом сообщает Lenta.ru.

Очень часто опухоли никак не проявляют себя долгое время. Поэтому важно внимательно относиться к своему здоровью.

Если вы почувствовали, что в последнее время нагрянула усталость, появились боли, изменился вес, заметили подозрительную родинку или нащупали какое-то уплотнение под кожей или в области лимфатических узлов, то лучше обратиться к врачу.

С большой вероятностью данные симптомы не будут связаны с онкологией, но лучше перестраховаться.

Евсеев отметил, что, исходя из данных западных ученых, рак молодеет, и к этому нужно относиться как к неизбежному.

Методы профилактики рака

отказ от курения;

употреблять алкоголя в минимальных количествах;

заниматься спортом;

следить за лишним весом;

употреблять больше овощей.

При этом данные рекомендации предотвратят не только 40% онко-заболеваний, но многие другие.

Ранее сообщалось, что диетолог рассказала о вреде интервального голодания.

Самое важное - в нашем Telegram-канале