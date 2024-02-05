Онколог назвал первые признаки распространенных видов рака

Очень часто опухоли никак не проявляют себя долгое время. Поэтому важно внимательно относиться к своему здоровью.
Если вы почувствовали, что в последнее время нагрянула усталость, появились боли, изменился вес, заметили подозрительную родинку или нащупали какое-то уплотнение под кожей или в области лимфатических узлов, то лучше обратиться к врачу.
С большой вероятностью данные симптомы не будут связаны с онкологией, но лучше перестраховаться.
Евсеев отметил, что, исходя из данных западных ученых, рак молодеет, и к этому нужно относиться как к неизбежному.
Методы профилактики рака
- отказ от курения;
- употреблять алкоголя в минимальных количествах;
- заниматься спортом;
- следить за лишним весом;
- употреблять больше овощей.
При этом данные рекомендации предотвратят не только 40% онко-заболеваний, но многие другие.
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