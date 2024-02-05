5 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

Онколог назвал первые признаки распространенных видов рака

Онколог Владислав Евсеев рассказал, что на развитие рака могут указывать различные признаки — от изменения веса до странных родинок. Об этом сообщает Lenta.ru.

Простуда, грипп. Лекарства.
Простуда, грипп. Лекарства.
СС0

Очень часто опухоли никак не проявляют себя долгое время. Поэтому важно внимательно относиться к своему здоровью.

Если вы почувствовали, что в последнее время нагрянула усталость, появились боли, изменился вес, заметили подозрительную родинку или нащупали какое-то уплотнение под кожей или в области лимфатических узлов, то лучше обратиться к врачу.

С большой вероятностью данные симптомы не будут связаны с онкологией, но лучше перестраховаться.

Евсеев отметил, что, исходя из данных западных ученых, рак молодеет, и к этому нужно относиться как к неизбежному.

Методы профилактики рака

  • отказ от курения;
  • употреблять алкоголя в минимальных количествах;
  • заниматься спортом;
  • следить за лишним весом;
  • употреблять больше овощей.

При этом данные рекомендации предотвратят не только 40% онко-заболеваний, но многие другие.

Ранее сообщалось, что диетолог рассказала о вреде интервального голодания.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость