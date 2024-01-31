1 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

Почему нельзя смотреть сериалы во время еды, рассказала эндокринолог

Когда речь идет о правильном питании, можно встретить советы — как есть правильно. Чтобы не поправиться.

Телевизор.
Телевизор.
unsplash.com

Дело в том, что сериал поглощает внимание во время еды. Пока человек внимательно смотрит на экран, может не заметить, что наелся, пишет "Фонтанка".

Такая привычка может привести к ожирению, уверена врач-эндокринолог Елена Янышевская.

Для того чтобы прием пищи был полезным, его нужно проводить отдельно от других дел.

К этому относится не только просмотр телевизора, но и чтение новостей в сети, рабочих чатов, листание соцсетей и так далее.

Между тем ожирение и резкое похудение человечества названы в числе мрачных прогнозов на високосный год. По прогнозам исследователей, люди начнут стремительно худеть при помощи препаратов. И человечество утратит физическую активность. После чего ослабнет здоровье, производительность труда понизится. Экономика впадет в ступор.

Между тем 2024 год — високосный. На него приходится не только 366 календарных дней, но также суеверия и страхи. Он наступает раз в 4 года, когда появляется дополнительный день — 29 февраля.

Это связано с тем, что за год Земля делает один оборот вокруг солнца. Принято считать, что это происходит за 365 дней, но на самом деле нашей планете требуется на шесть часов больше. И когда за 4 года эти 6 часов складываются в 24 — появляются новые земные сутки, и, следовательно, новый день в календаре.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость