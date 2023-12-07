Ожирение и резкое похудение человечества названы в числе мрачных прогнозов на високосный год

Датский Saxo Bank ежегодно готовит «шокирующие прогнозы» для мировой экономики, напоминает Газета.Ru.

Падение капитализма в США — одно из таких предсказаний. Деньги перейдут от частных корпораций к государству.

Человечество может поджидать два глобальных кризиса. Один из них связан с искусственным интеллектом.

Второй кризис касается ожирения. По прогнозам исследователей, люди начнут стремительно худеть при помощи препаратов. И человечество утратит физическую активность. После чего ослабнет здоровье, производительность труда понизится. Экономика впадет в ступор.

Помимо шокового прогноза по ожирению, уже назван следующий президент США — Кеннеди-младший.

Между тем 2024 год — високосный. На него приходится не только 366 календарных дней, но также суеверия и страхи. Он наступает раз в 4 года, когда появляется дополнительный день — 29 февраля.

Это связано с тем, что за год Земля делает один оборот вокруг солнца. Принято считать, что это происходит за 365 дней, но на самом деле нашей планете требуется на шесть часов больше. И когда за 4 года эти 6 часов складываются в 24 — появляются новые земные сутки, и, следовательно, новый день в календаре.