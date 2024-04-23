Биолог назвала продукты, которые снижают риск рака

Биолог Ирина Мальцева назвала снижающие риск развития рака продукты. Об этом сообщает Sputnik.

Специалист рассказала, что искусственный интеллект изучил следующие продукты: терпкий виноград, морковь, сельдерей, зеленый чай, апельсины, брокколи, укроп, петрушка, кинза.

Оказалось, что они схожи с некоторыми лекарствами, которые предназначены для лечения рака.

При этом оказалось, что эти продукты могут обладать сопоставимым действием. Мальцева пояснила, что овощи, фрукты и ягоды могут снижать уровень воспаления.

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