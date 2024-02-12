13 февраля
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Туризм

Во Вьетнам теперь можно полететь через Казахстан из Новосибирска

Вылеты начинаются с 15 апреля и будут осуществляться раз в 10 дней. Об этом сообщает турагентство "100 Дорог Барнаул".

В самолете. Авиасообщение.
В самолете. Авиасообщение.
CC0

Отмечается, что заканчиваются перелеты 10 октября.

Рейс Новосибирск-Камрань осуществляется с технической посадкой в Алматы (Казахстан). Время в полете Новосибирск-Алматы — 1час 50 минут, Алматы-Камрань — 7 часов. Пассажиры не забирают багаж и продолжают лететь на тех же местах.

Цены начинаются от 105,5 тыс. рублей на человека. Цена указана на одного человека в двухместном номере.

Туда также входит авиаперелет Новосибирск-Камрань, проживание в отеле с завтраками, трансфер и медицинская страховка.

Ранее сообщалось, что из сибирских аэропортов не могут вылететь пассажирские самолеты.

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