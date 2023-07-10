12 июля
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Не мог уйти на пенсию, но оно того стоило. Какими изобретениями Козьма Фролов «сколотил» себе имя и славу на Алтае

10 июля 1726 года родился изобретатель Козьма Дмитриевич Фролов. Altapress.ru вспоминает, какими «ноу-хау» прославился инженер, чье имя спустя 300 лет все еще на слуху у барнаульцев.

Крепость и завод колыванские, XIII век
Крепость и завод колыванские, XIII век
kurya.ru

  • 3 января 1763 года Козьму Фролова специальным распоряжением царского Кабинета направили в Барнаул, на Колывано-Воскресенские заводы. 15 февраля обер-штейгер Фролов прибыл в Барнаульский завод, а уже на следующий день выехал на Змеиногорский рудник. В то время он был широко известен не только в России, но и за рубежом как самый богатый.

  • С 1763 по 1767 год Козьма Фролов строил рудообогатительные фабрики на реке Корболихе. Используя крутое падение реки, он соорудил на одном деривационном канале вододействующие установки. Это сократило стоимость и сроки строительства. Установка Козьмы Фролова значительно отличалась от заграничных.

Гидросиловая установка К.Д.Фролова
Гидросиловая установка К.Д.Фролова
history.wikireading.ru/

  • Для работ на Алтайских рудниках зимой Козьма Фролов соорудил конные рудоподъемники. Это значительно облегчило работу горных служителей.

  • 5 ноября 1769 года Козьме Фролову велели «сделать пристойной величины деревянную модель» водоналивной машины, чтобы тушить заводские пожары. Это была первая в Сибири автоматизированная машина-водопровод (проект 1770 года).

Плотина в Змеиногорске.
Плотина в Змеиногорске.
ru.wikipedia.org

  • В XVIII веке основным «двигателем» металлургических предприятий было водяное колесо. Козьма Фролов его усовершенствовал. Так на Змеиногорском руднике в 1785 году воду из реки Змеевки появилось 15-метровое колесо, которое приводило в действие подземные механизмы. Благодаря этому рудник не переставал работать даже зимой.

  • В то время одним из мировых чудес считалась гидротехническая установка водяных колес в Марли, созданная для водоснабжения дворцовых фонтанов Людовика XIV. Однако Фролов создал более совершенное сооружение, чем у французов. Его “слоновые” колеса были диаметром до 17 метров, поднимали не только воду с глубины 63-х метров, но и руду. А также работали бесперебойно.

  • В 1760 году Козьма Фролов изобрел самую производительную в то время золотопромывочную машину. В 1762 году он стал руководить всеми золотыми промыслами Урала.

  • В 1788 году Фролов подал в отставку, но ее отклонили. В 1797 году за успешную механизацию работ и долгую службу Козьму Фролова произвели в берггауптманы 6-го класса, что соответствовало генеральскому чину в армии. Через год Кабинет принял прошение Фролова об отставке по состоянию здоровья, сохранив за ним членство в Горном совете.
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