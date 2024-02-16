19 февраля
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Недвижимость

Жильцы аварийного дома в Барнауле не согласились с предложенными компенсациями

Жители треснувшей двухэтажки в центре Барнаула не согласились с выкупной стоимостью квартир и земельного участка, сообщает "Толк".

Трещина, обрушение
Трещина, обрушение
СС0

Собственникам двухкомнатных квартир предложили около 120 тыс. рублей за квадратный метр, а жильцам трехкомнатных квартир – около 103 тыс. рублей.

"За эти деньги можно купить только хрущевку на пятом этаже и то, если хозяева поторгуются", — комментируют барнаульцы ситуацию

При проведении оценки собственникам обещали учесть стоимость общедомового имущества, земли и даже расходов, связанных с переездом.

Жильцы договорились между собой, что согласятся на компенсации от 140 до 160 тыс. рублей за квадратный метр.

Ранее стало известно, что власти Барнаула изымают двухэтажку с трещиной в центре города. Квартиры и земельный участок по ул. Партизанской, 70б перешли в собственность города. 12 квартир и участок площадью 1747 квадратных метров изъяли для муниципальных нужд.

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