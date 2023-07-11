Утекли кирпичики. Пять барнаульских зданий, которые не пощадили время и люди

Год назад в Барнауле приступили к активному сносу здания речного вокзала. Altapress.ru вспомнил о нем и других видных постройках, которые навсегда исчезли в течение последних нескольких лет.

От Речного вокзала в Барнауле остались только руины. Снос продолжается. 12.08.2022.

Речной вокзал

Культовое здание, которое никогда не было памятником архитектуры, снесли летом 2022 года.

Построили его в 1985 году в духе советского модернизма. Тогда здесь открыли билетные кассы, зал ожидания и кабинеты для администрации речного порта. Пока объект находился на балансе государства, его держали в относительном порядке.

Речной вокзал. Анна Зайкова

После перестройки объемы перевозок сильно упали, флот ветшал, здание стало невостребованным. В освободившихся помещениях открыли кафе, рестораны и мебельные магазины.

В 2015 году компания «ПрогрессН», на тот момент владеющая объектом, решила снести здание, но вмешались краевые власти. Высказался губернатор Александр Карлин и строительная техника так и не появилась на участке.

В 2020 году участок вместе с вокзалом купил специализированный застройщик «ВиСКью». Реконструировать здание девелопер посчитал экономически невыгодным.

Демонтаж здания Речного вокзала. Анна Зайкова. От Речного вокзала в Барнауле остались только руины. Снос продолжается. 12.08.2022. Дмитрий Лямзин, altapress.ru Демонтаж здания Речного вокзала. Анна Зайкова.

К решительному сносу приступили в июле 2022 года — его переносили из-за ласточек, которые должны были вывести птенцов.

До этого флорентийскую мозаику «Труд и природа Алтая», считавшуюся самой большой в СССР, сняли и передали Художественному музею.

В Барнауле в здании бывшего речного вокзала демонтировали уникально мозаичное панно. Анна Зайкова

На территории речного вокзала планируют построить жилой комплекс, который включает в себя три башни в 43 этажа и семиэтажный бизнес-центр. Разработку сопровождал научно-исследовательский и проектный институт при Минстрое РФ.

У здания обустроят прогулочную зону, доступ к которой обещают сделать свободным. Тут же хотят разместить площадку для павильона с билетной кассой и пунктом для посадки и высадки пассажиров теплоходов.

Визуализация жилого комплекса на месте Речного вокзала. ООО Специализированный застройщик «ВиСКью». Визуализация жилого комплекса на месте Речного вокзала. ООО Специализированный застройщик «ВиСКью». Визуализация жилого комплекса на месте Речного вокзала. ООО Специализированный застройщик «ВиСКью». Визуализация жилого комплекса на месте Речного вокзала. ООО Специализированный застройщик «ВиСКью». Визуализация жилого комплекса на месте Речного вокзала. ООО Специализированный застройщик «ВиСКью». Визуализация жилого комплекса на месте Речного вокзала. ООО Специализированный застройщик «ВиСКью». Визуализация жилого комплекса на месте Речного вокзала. ООО Специализированный застройщик «ВиСКью». Визуализации жилого комплекса на месте Речного вокзала. ООО Специализированный застройщик «ВисКью».

Дом купца Михайлова

На ул. Партизанской, 97 в июле 2019 года снесли старинную купеческую усадьбу.

Ее построили в 1908 году. В нее входили двухэтажные кирпичный жилой дом и полукаменный флигель и надворные постройки.

На первом этаже жилого дома был продовольственный магазин, где в те годы можно было приобрести муку, крупы, соль, сахар, овощи и фрукты. На втором этаже жил сам купец Михайлов, который считался самым богатым в перекрестке.

Усадьба купца Михайлова, пр. Социалистический, 52. Дмитрий Лямзин Усадьба купца Михайлова, пр. Социалистический, 52. Дмитрий Лямзин

После революции усадьбу национализировали. Зимой 1994 года ее поставили на учет как объект культурного наследия. На тот момент балансовая принадлежность усадьбы была у краевого онкодиспансера, в двух зданиях находились гистологическая лаборатория и пансионат.

Здание имело градостроительное значение: оформляло перекресток ул. Партизанской и Социалистического проспекта.

В 2006 году объект сняли с учета и он перестал быть охраняемым государством. Сотрудники онкодиспансера покинули усадьбу в 2018 году. Ранее в Барнауле уже рассмотрели проект здания прокуратуры по этому адресу.

Эксперты критиковали крупный объект. По их мнению, оно должно привести к транспортному коллапсу.

Снос усадьбы купца Михайлова. altapress.ru Снос усадьбы купца Михайлова. vk.com/incident22 Снос усадьбы купца Михайлова в Барнауле. altapress.ru Снос усадьбы купца Михайлова. altapress.ru Усадьба купца Михайлова, пр. Социалистический, 52. Дмитрий Лямзин Усадьба купца Михайлова, пр. Социалистический, 52. Дмитрий Лямзин Усадьба купца Михайлова, пр. Социалистический, 52. Дмитрий Лямзин

Чтобы защитить усадьбу и другие исторические здания, специалисты и неравнодушные барнаульцы писали письма власти. Порядка 40 активистов выходили на акцию протеста и требовали в отставку Александра Урбаха, врио начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края.

Но спасти объект не удалось.

Так будет выглядеть здание прокуратуры Алтайского края на ул. Партизанской, 97. barnaul.org

Новой здание прокуратуры будет Г-образной формы. На 7-8 этажах разместят актовый и спортивные залы. По расчетам, в объекте есть место для 212 сотрудников.

Фасады оформят керамогранитом, керамическим кирпичом и штукатуркой с окраской.

Во внутреннем дворе появится беседка с газоном.

Планировалось, что здание построят к декабрю 2023 года.

Барнаульский разлом

Еще одно легендарное и скандальное здание на пересечении с ул. Партизанской.

Элитное семиэтажное здание на ул. Партизанской, 60, 62 планировали сдать в эксплуатацию в 2007 году, но из-за финансовых проблем и ссоры собственников, стройка растянулась на десятилетие.

Застройщики разрезали здание пополам — из-за чего оно впоследствии и получило свое название.

Владельцами этих кусков были предприниматель Алексей Аболымов и гражданин Дании Ниел Смит. Каждый из них обвинял другого в разломе. Попытка узаконить части дома не увенчалась успехом, и краевой суд постановил снести здание. Что и начали делать в июле 2016 года.

До 2019 года территория пустовала, пока на этом месте не возвели кофейню. Ей владели дети Алексея Аболымова. В 2022-м году здание снесли как «объект самовольного строительства».

Кофейня "Черный квадрат" на месте "барнаульского разлома". Анна Зайкова, altapress.ru. Кофейня "Черный квадрат" на месте "барнаульского разлома". Анна Зайкова, altapress.ru. Кофейня "Черный квадрат" на месте "барнаульского разлома". Анна Зайкова, altapress.ru.

Дом Ефима Шифрина

Так наша редакция назвала двухэтажку на ул. Короленко, 97, с которой когда-то сфотографировался артист Ефим Шифрин. На 124 году ее «жизнь оборвалась». Находился объект у самого пересечения с пр. Красноармейским.

Ефим Шифрин в Барнауле. Алексей Тарушкин, 2gis.ru Дом на ул. Короленко, 97/пр. Красноармейском, 12. altapress.ru Дом на ул. Короленко, 97/пр. Красноармейском, 12. altapress.ru Дом на ул. Короленко, 97/пр. Красноармейском, 12. altapress.ru

Известно, что дом построили в 1898 году и он никогда не был памятником архитектуры, несмотря на почтенный возраст.

По данным сайта "Реформа ЖКХ", до объявления здания аварийным, в восьми небольших квартирах жили 19 человек.

Стены на первом этаже были шлакоблочными, частично отделанные кирпичом, а на втором — бревенчатыми. Когда дом признали аварийным, износ составлял 65,9%.

По данным краеведов, объект когда-то принадлежало купцу Ивану Смирнову. Он же владел пассажем Смирнова и зданием, где сейчас располагается магазин «1000 мелочей». Место было престижным — центр города.

Дом на ул. Короленко, 97 в Барнауле снесли до основания. Анна Зайкова, altapress.ru. Дом на ул. Короленко, 97 в Барнауле снесли до основания. Анна Зайкова, altapress.ru. Дом на ул. Короленко, 97 в Барнауле снесли до основания. Анна Зайкова, altapress.ru. Дом на ул. Короленко, 97 в Барнауле снесли до основания. Анна Зайкова, altapress.ru.

Дом снесли осенью 2022 года.

Стадион «Локомотив»

Когда-то один из самых известных и популярных спортивных сооружений Барнаула исчезло в 2020 году.

Стадион построили в 1929 году. Тогда большая часть сооружений (ворота, две трибуны да небольшая пристройка) были деревянными. Летом на поле играли в футбол, лапту и городки, а зимой здесь заливали каток.

Стадион "Локомотив". altapress.ru Стадион "Локомотив" в Барнауле. altapress.ru

«Окрепло» сооружение через пару лет после сильнейшего урагана 1960 года, который почти уничтожил трибуны.

Строения из кирпича возводили работники железной дороги на общественных началах: все силы в то время бросили на возведение новостроек для барнаульцев. Сдали стадион в эксплуатацию в 1966 году.

Стадион "Локомотив". altapress.ru Стадион "Локомотив". altapress.ru Стадион "Локомотив". altapress.ru

В конце 1980-х годов «Локомотив» пришел в запустение. Его не использовали по назначению. Помещения заняли офисы, торговые ряды, «качалки» и т. д. На поле все еще заливали каток.

С 2000-х разрушающийся фасад начали прикрывать рекламными баннерами. А в 2014 году стало известно, что на месте Локомотива построят большой жилой комплекс с одноименным названием, проект которого разработал архитектор Александр Деринг.

ЖК "Локомотив". Анна Зайкова. ЖК "Локомотив". Анна Зайкова. Строящийся ЖК "Локомотив". altapress.ru Проект застройки стадиона "Локомотив", который прошел Градостроительный совет. www.altaystroy.ru

Фасад стадиона отреставрировали и «вплели» в архитектурный ансамбль. Здесь откроют кафе, офисы с торговой галереей.