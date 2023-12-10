10 декабря
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Недвижимость

Дом как из «Майнкрафт» продают в Барнауле 30 млн рублей

Голубой дом в стиле «Майнкрафт» продают в Барнауле за 30 млн рублей. Он располагается по адресу с. Фирсово, ул. 3-я Моховая.

Дом как из «Майнкрафт» продают в Барнауле 30 млн рублей.
Дом как из «Майнкрафт» продают в Барнауле 30 млн рублей.
«Авито»

Общая плoщaдь дома составляет 200 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 150 тыс. рублей.

Hа участкe 10,22 соток. Имеет угловое расположение и двa въездa. В 50 м начинается шикарный cмешaнный леc.

Дом построен по проекту от архитектурного бюро МDVА в современном европейском стиле.

Проект разработан именно для этого участка, продумано все — расположение помещений относительно сторон света, спальни взрослых на восток, гостиная на юг, детская на запад. Все помещения просторные и очень светлые.

В доме просторная входная группа, большой холл, современная просторная кухня с островом, гостиная с полноценным вторым светом (потолок 5,8 м), спальня первого этажа, просторный санузел с душевой, прачечная, гардеробная.

На втором этаже холл, мастер - спальня с гардеробной и ванной комнатой, детская комната и детский санузел.

Днем снаружи видно только отражение и не видно, что в доме. При этом покрытие не меняет цветопередачу, и из дома вам видно исключительно голубое небо и зеленый лес.

Система вентиляции с вытяжкой из всех «мокрых» зон выполнена по проекту.

Проведен интернет, кабельное телевидение, установлено видеонаблюдение.

Ранее сообщалось, что ипотека в Алтайском крае рухнула, но желающие купить жилье в кредит не сдаются.

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