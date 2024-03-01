Молния ударила в самолет с пассажирами

Лайнер — авиакомпании Breeze Airways.
На подлете к Питтсбургу, когда в самолет попала молния, указывает Lenta.ru.
Пилоты продолжили выполнять посадку. Во время послеполетного осмотра авиаторы выявили повреждение вертикального стабилизатора.
Ранее в летевший в Турцию лайнер ударила молния во время взлета.
На борту находилось 178 человек.
Экипаж сначала продолжил набор высоты, а затем решил направиться в Мюнхен.
Замененный А320-200 продолжил рейс и прибыл в Анталью.
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