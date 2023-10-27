Человек-невидимка пошел на ограбление с талисманом

Это происшествие случилось в Таиланде.
Парень пытался угнать мотоцикл. Но его поймали жители тайской деревни. Приехавшие офицеры арестовали грабителя и обыскали его вещи.
В карманах 19-летнего молодого человека нашли цветок лилии, а также амулет с Буддой и банкноту, указывает Газета.Ru.
По словам вора, это его «талисманы невидимости». При помощи этих амулетов он хотел остаться незамеченным.
Ранее в Барнауле разыскивали "водителя-невидимку", сбившего пожилую женщину.
Водитель, имя которого осталось тайной, скрылся с места ДТП.
В совершении данного правонарушения разыскивался автомобиль серого цвета.