Модные тенденции 2024 года. Что будем носить весной? Conte

Новая коллекция Conte сезона "Весна-лето 2024" уже в фирменных магазинах города.
Оригинальные фасоны, стильные принты, селективные цвета — в новой коллекции только последние тренды нового модного сезона. Объёмный выбор моделей. База, авангард, классика и всё это прекрасно сочетается. Размеры — на любой запрос!
Джинсы из премиального денима — бестселлер коллекции. Их дизайн и форма любима и проверена временем, а посадка моделей идеальна. Выбор впечатляет: юбки, джемпера и футболки оверсайз разной длины и фасона легко сочетать с любым гардеробом. И, конечно, Conte — это бельё с нежным и выразительным кружевом, которое подарит вам комфорт и лёгкость.
Conte — личный выбор носить только то, что делает вас современной, уверенной, счастливой и по-настоящему свободной!
А в преддверии праздника весны для самых любимых, только с 01 по 10 марта, во всех магазинах Conte акция — при покупке подарочного сертификата — колготки IDEAL в подарок!
Достаточно читать, пора бежать в фирменные магазины Conte, где вас уже ждут:
ТЦ Сити-Центр, пр. Красноармейский, 47а;
ТРЦ GALAXY, пр. Строителей, 117;
ТРЦ Европа, Павловский тракт, 251В;
ТРЦ Арена, Павловский тракт, 188.
* Конте.
** Предложение действительно на момент размещения. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
ИП Гришина Дарья Константиновна, ИНН 222503662122.
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