Доставка грузов из Китая может задержаться из-за Нового года

Доставка грузов в Россию по железной дороге из КНР может задерживаться.

Это связано с празднованием китайского Нового года.

Праздник приходится в 2024 году на 10 февраля, напоминает РИА Новости.

Две недели с этой даты в стране объявили нерабочими. Поэтому перевозка товаров будет занимать больше времени, чем обычно.

Некоторые грузы удастся отправить только после праздников, указывает Газета.Ru.

Между тем въезд в Пекин упростили для туристов, а «Аэрофлот» поставил прямые рейсы из Москвы на Хайнань. До недавнего времени для въезда в Китай требовалась консульская виза. Процедура примерно так же, что и для получения Шенгена: все необходимые документы отправляли в консульство вместе с загранпаспортом, который потом возвращался.

Теперь действует виза по прилету в Пекин. Чтобы получить ее, нужно подать заявку за 10 дней до поездки – этим займется туроператор. Для нее требуется программа путешествия с подтверждением броней отелей по всему маршруту, электронное фото и сканы загранпаспорта.

По прибытии в Пекин туристы предъявляют оригиналы паспортов и платят 130 юаней (около 1,6 тыс. рублей) без сдачи.

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