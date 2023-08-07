Песков заявил, что выборы президента можно не проводить, потому что победит Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил NYT, что Путин победит на выборах президента в 2024, набрав более 90% голосов. РБК уточнил у представителя Кремля, правильно ли американская газета передала его слова.

В статье NYT приводилась следующая цитата Пескова:

«Наши президентские выборы это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия <...> Господин Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов».

Когда РБК попросили Пескова прокомментировать цитату, тот ответил, что вроде бы газета привела слова так, да не так. Пресс-секретарь президента уверен, что Путин победит.

А про выборы он сказал так: хотя они являются требованием демократии, теоретически их можно даже не проводить. Потому что уже очевидно, что Путин будет избран.

Песков считает, что NYT переврала его слова.