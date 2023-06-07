9 июня
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Политика

Печальная статистика. В Алтайском крае выросло количество преступлений, жертвами которых стали дети

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева в ходе сессии АКЗС представила доклад о результатах своей деятельности, а также сообщила информацию о преступлениях в отношении детей и детской смертности.

Ребенок, дети, ребенок играет.
Ребенок, дети, ребенок играет.
unsplash.com.

Детская смертность

В 2022 году количество детей, погибших от внешних причин осталось на прежнем уровне. В 2022 году погибло 66 детей, а в 2021 году это число равнялось 65.

С 23 до 15 снизилось число детей, погибших в ДТП, однако выросло число погибших от суицидов – с 4 до 8. Также большую долю в печальной статистике занимают утопления. Их число в 2022 году увеличилось с 8 до 10. Также значительный рост детских смертей произошел от случайного отравления (в том числе окисью углерода) – с 5 до 13.

Ребенок тонет в воде.
Ребенок тонет в воде.
53.mchs.gov.ru

Ольга Казанцева признала, что в 2022 году участились случаи гибели детей при пожарах.

«В связи с этим нужны системные однозначные меры поддержки самых уязвимых слоев населения –малообеспеченных семей с детьми. На мой взгляд, целесообразно принятие федеральной программы по социальному жилью для малообеспеченных граждан с детьми», - заявила Казанцева.

Преступления против детей

В 2022 году в Алтайском крае выросло количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних – 2156. Это на 5,3% больше, чем в 2021 году.

На +15,7% увеличилось число преступлений против жизни и здоровья детей. Также значительно выросло количество уголовно наказуемых деяний против их половой неприкосновенности (+27,7%) и собственности (+14,4%).

Ребенок, дети, ребенок играет.
Ребенок, дети, ребенок играет.
unsplash.com.

От преступных посягательств со стороны близких и членов семей пострадало 63 несовершеннолетних (в 2021 году - 68), в том числе 23 - от родителей (в 2021 году - 41). Больше всего со стороны близких родственников подростки подвергались насильственным действиям сексуального характера (48). В отношении четырех подростков преступления совершили лица, которые были допущены к работе с детьми.

В докладе омбудсмен отмечает, что рост преступлений против половой неприкосновенности произошел за счет увеличения количества выявленных фактов половой связи взрослых и несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста, что попадает под ст. 134 УК РФ,

Также омбудсмен подчеркнула, что в крае остается большим число совершенных против детей киберпреступлений.

«В прошлом году в отношении несовершеннолетних совершено 150 преступлений. Родители не всегда используют возможности опции «родительский контроль». На законодательном уровне тоже требуется расширение правового регулирования данного вопроса», - заявила Казанцева.

Ранее депутаты АКЗС утвердили дату проведения губернаторских выборов.

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