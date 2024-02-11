Нового командующего сухопутными войсками ВСУ назначил Зеленский

До этого он занимал пост первого замминистра обороны страны. Указ о назначении опубликован на официальном сайте украинского президента Владимира Зеленского, указывает Газета.Ru.

Ранее этот пост занимал Александр Сырский. В СМИ отмечают, что фигура Сырского не особенно популярна среди солдат. Подчиненные дали ему «говорящие» прозвища: «Генерал 200» и «Бахмутский мясник».

Имя Сырского в качестве кандидата на пост главкома ВСУ стало мелькать в СМИ после провала херсонского контрнаступления.

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