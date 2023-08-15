Губернатор Виктор Томенко поддержал инициативы «серебряных» волонтеров Алтайского края

Более 400 «серебряных» волонтеров со всего Алтайского края собрались на слет в Барнауле. С ними пообщался губернатор и высоко оценил работу добровольцев, которые бескорыстно помогают всем, кто в этом нуждается.

«Почти 180 отрядов волонтеров уже в нашем движении, и я убежден, что после сегодняшнего слета количество отрядов еще увеличится и часть жителей Алтайского края еще вольются в это движение», - сказал глава региона.

Виктор Томенко напомнил, что проект «Жить активно – мыслить позитивно» отряда «серебряных» волонтеров Бийска вошел в 20 лучших практик России.

Проект «Помнить, значит знать» поддержали на Всероссийском грантовом конкурсе «Молоды душой». А акции «Синий платочек» и «Бабушкина забота» широко известны за пределами нашего региона.

В разных уголках Алтайского края действует почти 180 отрядов волонтеров. Их работа поддерживается на краевом уровне.

Руководители ветеранских организаций края, которые также присутствовали на слете, поблагодарили губернатора за поддержку. Томенко подчеркнул, что гордится работой волонтеров и призвал всех брать с них пример.

Губернатор Виктор Томенко побывал на слете «серебряных» волонтеров Алтайского края. Антон Федотов

«Огромное спасибо за ваше отношение к жизни, к нашему краю, стране, ее заботам, сложностям, к людям разных возрастов и их проблемам. В воздухе чувствуется концентрация добра, созидания, сочувствия и сострадания», - добавил губернатор.

Ранее губернатор Томенко дал распоряжение закончить строительство детского сада.