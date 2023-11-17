Губернатор Алтая из 90-х – о знакомстве с легендарным Черномырдиным, отношениях с Москвой и шоколадках секретаршам

Добиться получения финансов из Москвы, из федерального бюджета, – особое умение, которым просто обязан владеть губернатор: так было в 1990-х годах, так остается и сегодня. Лев Коршунов, глава администрации Алтайского края в 1994-1996 годах, однажды получил для региона дополнительное финансирование, выиграв состязание по теннису у влиятельного московского чиновника. А чтобы привести в регион природный газ, он без приглашения заявился на обед к легендарному главе «Газпрома» Виктору Черномырдину. Эти и другие истории из губернаторской практики он рассказал в интервью altapress.ru (начало читаем здесь ).

Москва и глубинка

- Лев Александрович, мы понимаем, что без денег из Москвы – то есть из федерального бюджета – Алтайский край не может обойтись сегодня, не мог обойтись и тогда. Но сейчас деньги дают под программы. А как тогда добивались, чтобы их выделили?

- Пожалуй, тема бюджетной наполняемости была основной головной болью, да она и сегодня остается такой же. Бюджет - это даже не ежедневная, а поминутная, посекундная работа, одновременно - фактор выживания и развития региона.

Как добивались выделения финансирования? По-разному. Во-первых, организационно: пришлось изменить систему работы комитета по финансам края с Минфином России. Наши представители постоянно находились в Минфине РФ, контролируя прохождение документов и оперативно корректируя их.

Во-вторых, убеждением. Необходимо было найти и доказать особенность региона и затем, используя этот фактор, шаг за шагом “выдавливать” необходимое финансирование.

- В чем эта особенность?

- Приведу пример. В 1994 году бюджетирование было подушевое. Это означало, что “душа” новосибирская и барнаульская стоили одинаково - допустим, по 100 единиц.

Лев Коршунов. Из архива Льва Коршунова.

Но в Новосибирске проживало 50 % населения области, а в Барнауле - около 46%, в Новосибирской области около 30 районов, у нас - 60. Если образно, то на одну новосибирскую душу приходилось условно по одному садику, школе, ФАПу, а в крае по 1,2 единице. При подушевом финансировании мы оказывались в проигрыше.

Удалось убедить в “несправедливости” такого подхода Москву и добиться создания группы специалистов, которая подтвердила, что для ряда территорий России необходимо дополнительное финансирование.

Мне была организована встреча с президентом России Ельциным, на которой я рассказал о проделанной правительством РФ и регионами работе. И территории, попавшие под статус “особых территорий”, получили дополнительное финансирование. Наш край по объему полученного оказался третьим.

- Но была еще одна проблема – деньги задерживали.

- Из-за постоянного дефицита средств в Москве было очень сложно получить средства. В 1990-х годах было важно уметь одновременно делать две вещи: доказать необходимость финансирование региона из федерального бюджета, а затем “выбить” их хотя бы в объеме доказанного и подписанного.

Виктор Черномырдин (в центре) и Лев Коршунов (справа). Из архива Льва Коршунова.

Шоколадки и помидоры

- А знаете, тогда ходили слухи, будто бы деньги, одобренные в Москве, перечисляли не напрямую в бюджет, а шли на счет какой-то фирмы, которая забирала процент, а потом уже переводила в регион. Что вы на это скажете?

- Со слухами у нас всегда все в порядке - их пруд пруди. Плохо только одно: создавая общественное мнение, они порой оказываются ложными. Сразу хочу сказать: со мной таких разговоров никогда не было.

Финансы всегда перечислялись с федерального бюджета на региональный или конкретно на инвестиции строительных объектов. На сленге финансистов это деньги “меченные” и с ними крайне опасно пускаться в какие-то схемы.

Возили ли мы в Москву благодарность? Самая большая “благодарность”, которую я привозил в Москву в 1990-х годах, это был горно-алтайский бальзам.

А раньше, когда работал мэром Рубцовска, самая большая “взятка” – это полведра рубцовских помидоров и алтайские саженцы облепихи. Разбирались влет - но это скорее пропаганда и реклама нашей алтайской продукции.

Кстати, я и сегодня считаю, что самые вкусные помидоры в крае – рубцовские, а лучшие саженцы облепихи – от нашего Института садоводства им. Лисавенко.

"Барнаултрансмаш", 1995. Вадим Каргаполов (директор), Лев Коршунов и Томас Пикеринг (посоло США в России). Из архива Льва Коршунова.

- Ну, а коньяк секретарям привозили?

- Нет. Тогда секретарей было мало. А вот секретаршам - обязательно шоколадку. Во всех приемных, где бывал, знали: если приду, будет шоколадка. Шел в магазин и покупал.

Могу сказать, что секретари в решении вопросов играют исключительную роль. Особенно, если надо разузнать, когда придет начальник, график его работы, где его можно “изловить”, бесспорно, такая информация для просителя дорогого стоит.

Что касается коррупции, то, по моему опыту, найти под кроватью какого-то полковника миллиарды разбросанных рублей в то время было невозможно, все это появилось позже.

- Какой самый необычный способ вы применили для того, чтобы получить финансирование?

- Был анекдотичный случай – удалось получить финансирование для края, обыграв члена правительства России.

Борис Ельцин в Барнауле, 1992. В.Садчиков/altairegion22.ru

- Где и как это случилось?

- В Сочи – я приехал туда на совещание. Дело было в гостинице. Иду утром и вижу – руководитель, курирующий финансы, играет с губернаторами в настольный теннис под “интерес” - кто на что. Я посмотрел его игру, прикинул и подумал - должен обыграть.

Становлюсь в очередь и предлагаю сыграть на интерес, прикинулся “валенком”. Он спрашивает, на что играем. Объясняю – на бюджет Алтайского края (сумму точно не помню): если обыграю, то он мне поможет оформить, если проиграю - до конца года не подхожу за дополнительными финансами.

Он согласился. Сразу же набивается “губернаторский народ”, шумно болеют за меня и под эти вопли и крики обыгрываю его в 10 партиях!

- Он выполнил свое обещание?

- Через неделю прилетаю в Москву, иду в Минфин. На столе уже лежит “бумага” о выделении краю нужной суммы. Но меня просят получить у Виктора Степановича Черномырдина (возглавлял правительство РФ. - Прим. Altapress.ru) общефилософскую визу: «Прошу рассмотреть».

Отправляюсь к нему, он сразу что-то почувствовал и говорит: “Не ври мне”. Я рассказал всю правду. Он выслушал, буркнул что-то типа: «Ну и руководители, вам бы в детском садике в игрушки играть”. Но документ завизировал. В результате край получил финансирование.

Лев Коршунов. Из архива Льва Коршунова.

Москва и глубинка

- С давних пор считался удачей губернатора приезд в его регион влиятельных людей – премьер-министров, руководителей ведомств. Как правило, удавалось получить дополнительное финансирование из Москвы. Кто приезжал на Алтай и какие были результаты?

- В 1995 году удалось убедить приехать в край Черномырдина и Рэма Ивановича Вяхирева. В прессе тогда писали, что по итогам визита ожидалось пополнение бюджета двумя триллионами рублей (в старом исчислении). А это сумма, близкая по объему к годовому краевому бюджету.

Помню, как во время их визита поздно вечером мы остались втроем. Сильное впечатление на них произвела подготовка края к приему природного газа. Мое предложение продолжить проектирование газопровода в южном направлении - с заходом трассы в Рубцовск и далее – было поддержано, соответствующие команды отданы.

Воспользовавшись ситуацией, я завел разговор о дополнительном финансировании по преодолению негативных тенденций в экономике региона. Выслушав меня, Виктор Степанович сказал: «Убедишь Минэкономики и Минфин - подпишу».

Митинг, посвященный приходу в Барнаул природного газа. Из архива Л. Коршунова.

- Насколько я помню, вам удалось это сделать?

- В 1996 году появилось постановление правительства РФ № 1256 «О мерах государственной поддержки в преодолении депрессивных явлений в экономике Алтайского края», которое даже после моего ухода действовало несколько лет.

Эти и ряд других решений и постановлений позволили привлечь в алтайский бюджет федеральные средства. Их удельный вес в нашем бюджете достигал 60-70%, что позволило сохранить социальную инфраструктуру и решить многие вопросы жизнеобеспечения.

- Чей еще визит вы помните?

- Сергея Кужугетовича Шойгу (в тот момент - глава МЧС России. - Прим. Altapress.ru). Мы познакомились с ним в конце 1993 года - начале 1994-го. Выяснилось, что оба были управляющими трестов, а это как «рыбак рыбака» - у нас сразу завязался разговор.

В край, в том числе и по моей просьбе, он прилетал несколько раз. С одним его визитом у меня связан анекдотичный случай.

По-моему, это был 1995 год. В крае было сумасшедшее наводнение. Встречаю Сергея Кужугетовича, садимся на катер, едем в Затон. Видим - кругом вода, торчат только крыши сараев. И на одной из них стоит и мычит корова. Как она туда попала? Непонятно.

Вот и пришлось нам организовывать спецоперацию по спасению коровы. Провозились часа два, но корову… спасли. Он улетел, дня через два раздался звонок по ВЧ, я взял трубку - звонил Шойгу и спрашивал: «А хозяева коровы нашлись?».

Сергей Шойгу. из открытых источников в интернете

- Ну а на самом деле - они нашлись?

- Буквально часа за два до его звонка я переговорил с мэром Барнаула Владимиром Николаевичем Бавариным, нашлись ли хозяева? Тот рассказал, что нашлись, но у них проблема.

Корову звали Машка, а теперь, в честь ее спасения, хозяева решили назвать ее Кужугетовной. Но боятся вызвать политические осложнения. Я это все рассказал Шойгу, он расхохотался, сказав - пусть будет, как они хотят, лишь бы молоко давала.

Но был и другой его визит. Он связан уже с трагическими событиями, которые произошли чуть ли не на следующий день после его отъезда: на Оби сошел оползень. Разрушилось несколько домов, погибли люди, в том числе дети. Меня подняли в пять утра, я приехал на место - зрелище страшное.

Я полетел в Москву, меня принял Черномырдин. Попросил поддержать Барнаул - выделить финансирование на переселение семей из оползневых зон. И сослался на Шойгу, хотя переговорить об этом с ним не успел.

Выслушав меня, Виктор Степанович молча подошел к телефону и позвонил Шойгу. Тот мгновенно сориентировался и подтвердил мной сказанное. Мы по этой теме несколько лет получали финансирование.

Виктор Черномырдин. www.gazprom.ru

Черномырдин и Вяхирев

- А расскажите, с чего вообще началось ваше знакомство с легендарным Черномырдиным?

- С легендарного знакомства с ним. После отъезда Бориса Николаевича Ельцина из края я собирался в командировку в Москву. Владимир Федорович поручил мне зайти в «Газпром», переговорить с руководством (а Черномырдин тогда стоял во главе) и понять, как будут выполняться поручения президента, связанные с природным газом.

Тогда я был первым замглавы администрации края и депутатом съезда народных депутатов РСФСР. А значок народного депутат РСФСР был на порядок весомей «госдумовского», как ни обидно это звучит. Говорю это, исходя из собственного опыта, ибо в дальнейшем был и депутатом Госдумы.

Я зашел в здание «Газпрома», нашел кабинет Черномырдина. Секретарь, узнав, что время посещения не согласовано, отправила к помощнику. Помощника я попросил принять меня немедленно, особо напирая, что я чуть ли не посланник президента РФ.

Тот внимательно выслушал и спокойно сказал: «Не получится. У Виктора Степановича все дни приема расписаны на полтора месяца. Но, учитывая, что вы народный депутат РСФСР, мы сделаем все, чтобы ускорить». И тихо добавил, что для порученцев президента есть свой порядок и я должен его знать. Меня как холодной водой окатило - первый штурм провалился.

Лев Коршунов. Елизавета Маликова.

- Как же вы до него все-таки добрались?

- А вы про шоколадки-то забыли. Основное правило работы с Москвой и с чиновниками министерств - ищи союзников. Я перезнакомился с сотрудницами приемной, узнал, где руководство обедает. Одна из секретарш шутливо посоветовала: «Вы с ними пообедайте, заодно и вопросы обсудите».

Легко сказать, а вот как сделать? Но молодость тем и хороша, что “коэффициент трусости” отсутствует напрочь. Вечером в гостинице я все время думал: ну что я теряю, зайдя к Черномырдину на “обед” без спроса? Мне все больше хотелось рискнуть.

В обед, собравшись с духом, я открыл дверь и зашел в небольшой зал. Смотрю - шесть стульев заняты, седьмой свободный – его и занял. При этом, чтобы не привлечь к себе внимание, буквально залез под стол. Но никто на меня не обратил внимания.

- То есть Черномырдин был не один?

- Как я понял, это была немецкая делегация. Я постепенно успокоился, осмотрелся, из присутствующих узнал только Черномырдина - он сидел в торце стола. Стал прислушиваться к разговору, стараясь понять, о чем идет речь.

Справа налево: Лев Коршунов, Рэм Вяхирев. Из архива Льва Коршунова.

Стало ясно, официальная часть заканчивалась, за столом царила теплая и доброжелательная обстановка. А делегацию обслуживал мужчина-официант. Обходя стол, он заполнял рюмочки для крепких напитков. Я свою закрыл ладонью. Тогда он молча налил в бокал красного вина, поставив его передо мной.

В этот момент Виктор Степанович закончил выступление тостом. Переводчик перевел, раздался смех, аплодисменты, все встали, чокнулись и выпили за успешное окончание переговоров.

Я тоже встал, чокнулся. Но, когда присутствующие присели, остался стоять, как телеграфный столб, с поднятой рукой не выпитого вина. Разговоры стихли - как говорится, немая сцена. Все с недоумением рассматривали явление, стоящее перед ними, то бишь меня.

- И вас тогда не выгнали?

- Озадаченный Черномырдин спросил меня: «А вы почему не выпили»? Я ответил: «Да я вообще не пью». Эту сцену надо было видеть... Затем он, повернувшись к Вяхиреву, спросил: «А как он сюда попал»? Опешивший Вяхирев ответил: «Так я думал, он с вами пришел».

В это время переводчик (как из пулемета) строчил перевод разговора и гости с явным интересом выслушивали наши диалоги. Сам же я был в полной растерянности - ничего себе поговорил.

Лев Коршунов и Виктор Черномырдин. Из архива Льва Коршунова.

Неожиданно Черномырдин как-то по-доброму спросил Вяхирева: “Слушай, Иваныч, у тебя что-то подобное было?”. Тот c улыбкой отрицательно покачал головой.

Выслушав меня, Черномырдин назначил встречу в субботу и с улыбкой добавил: “Но помни, Лев, «Газпром» за спасибо никого не кормит - надо заработать”. Все рассмеялись и я, понимая, что все закончилось замечательно, вылетел пулей. Вдруг передумает. Я пришел в субботу в 14:45, мы проговорили более двух часов с небольшим перерывом.

Голосование и Вяхирев

- Неужели вы два часа обсуждали газификацию Алтайского края?

- Эту встречу я помню практически дословно, но с годами в зависимости от прожитого и пережитого житейского, политического и общественного опыта, оцениваю по–разному.

Виктор Степанович попросил зайти Рэма Ивановича, познакомил нас официально и поручил ему работать со мной. Оба с улыбкой вспомнили, как они выразились, мой “легендарный” обед, подчеркнув, что должен и обязан его отработать.

Да, газовая тематика края затрагивалась, более того, именно этот разговор, как я понимаю сегодня, и определил дальнейшее развитие газификации в регионе. Но в целом я бы охарактеризовал его как разговор “за жизнь”.

Рэм Вяхирев.. В. Полунин/www.gazprom.ru

- Чем вы их заинтересовали?

- В стране происходил “слом” эпох. И всех тревожило то, какой будет Россия, что ждет ее и нас всех там, за горизонтом, куда приведут происходящие события. Хотелось избежать чего-то страшного, непонятного, чтобы беды и напасти как можно меньше затронули страну.

Во мне Черномырдин видел представителя новой политической волны, причем из глубинки. Это одно.

А второе – в 1990-1993 годах работа съезда народных депутатов РСФСР, по факту, заложила основы экономики, культуры, идеологии, юриспруденции и т.д., новых федеральных законов, привела к рождению и принятию новой Конституции, расколовшей общество – в дальнейшем она привела к развалу Советского Союза.

Поэтому, несмотря на возраст, на разницу в служебном положении, разговор шел на равных, он был эмоциональным, жгуче интересным.

Рэм Вяхирев (у микрофона) и Лев Коршунов (слева от него). Из архива Льва Коршунова.

А потом стало известно, что Гайдара (в июне-декабре 1992 года был и. о. председателя правительства. - Прим. Altapress.ru) снимают с поста премьер-министра, возник вопрос о назначении Черномырдина. Меня пригласил Вяхирев.

- Он просил вас, как депутата, поддержать кандидатуру Черномырдина?

- Речь шла о возможной поддержке его алтайской делегацией. А нас депутатов было 17 душ. И все разные. Райфикешт - это одно, Назарчук - другое, да и остальные голосовали исходя из своего понимания событий.

Я переговорил практически с каждым, но не думаю, что это сыграло какую-то большую роль. Скорее алтайским депутатам нравился Виктор Степанович. Вяхирев, посмотрев результаты голосования, остался очень доволен.