Генерал Сергей Суровикин появился на публике после долгого затишья

Генерал Сергей Суровикин, которой залег на дно после мятежа ЧВК "Вагнера» наконец-то появился на публике, пишет The New York Times.

Официальные лица США утверждают, что генерал заранее знал о восстании Пригожина. Отмечается, что генерал сохранил свое звание и формально все еще служит в армии, но карьерные перспективы для него закрыты.

Накануне Собчак опубликовала фото Суровикина с женой и подписала, что Сергей Суровикин "вышел, жив, здоров и находится в Москве".

Генерал не появлялся на публике с момента мятежа Пригожина в конце июня.

Ночью, когда ЧВК пошли на Москву, Суровикин призывал отступить и подчиниться приказам верховного главнокомандующего.

Ранее стало известно куда пропал генерал армии Суровикин. Об этом рассказали в комитете Госдумы.