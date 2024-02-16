Частично снят запрет на бананы из Эквадора

В начале февраля российские власти ограничили поставки бананов из Эквадора. Российские представители заявили о фитосанитарной проблеме с бананами.

Дело в том, что среди импортированных партий обнаружили муху-горбатку. И в России решили приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.

Между тем министр внешней торговли Эквадора Сонсолес Гарсия заявила, что бананы для россиян не опасны, а российской стороне уже переданы все доказывающие это документы.

Она заявила — муха-горбатка не может навредить российским любителям бананов. По словам министра, насекомое в среднем живет 24 дня, в то время как на доставку бананов (в замороженном виде) в Россию морем требуется 40 дней.

«Россельхознадзор заявил, что муха-горбатка является переносчиком холеры, но с 2014 года в нашей стране не было зафиксировано случаев заражения этой инфекцией», — подчеркнула Сонсолес Гарсия.

Ранее стало известно, что делегация из Эквадора прибудет в Россию обсуждать проблемы, которые возникли вокруг экспорта бананов.

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