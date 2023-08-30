В школах Алтайского края хотят отменить учебу во вторую смену

На сегодняшний день 21% школ в Алтайском крае работают в две смены. Краевое Минобрнауки хочет сократить число таких школ, строя для этого все больше новых.

Главное нововведение года - дети будут обучаться по единой программе в рамках определенных уроков, сообщает "Атмосфера".

Некоторые предметы сократят. Например, экономика, право, астрономия. Они не исчезнут, но войдут в смежные дисциплины.

Напомним, что в материале altapress.ru мы разбирали, что изменится в новом учебном году - 2023.

Также в 2024 году ОБЖ переделают в "Основы безопасности и защиты Родины". На этом предмете мальчиков будут обучать начальной военной подготовке, а девочек - медицине.

Ранее сообщалось, что в новых учебниках по истории России полностью переписали несколько последних десятилетий. Для старшеклассников такой учебник будет единый.