8 июля
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Образование

Пять мультибалльников оказалось в Алтайском крае по результатам ЕГЭ

В министерстве образования Алтайского края подвели итоги государственной итоговой аттестации в 2023 году.

Экзамен.
Экзамен.
СС0

Как отмечают в ведомстве, на сегодняшний день в регионе оказалось 66 стобалльных результатов.

При этом пять выпускников сдали по два экзамена на 100 баллов и стали мультибалльниками.

С химией блестяще справились пять школьников, с литературой - девять, с биологией, географией и профильной математикой - по одному, с русским языком - 38, с физикой - трое, с историей - шесть, с информатикой - двое.

Подготовка к экзамену.
Подготовка к экзамену.
СС0

Кроме получивших высший результат за отдельный экзамен, в крае есть и ученики, которые набрали наибольшее количество баллов в сумме за все предметы.

Так, выпускница педагогического лицея Виктория Соколова за четыре предмета получила 374 балла.

А выпускница школы №14 Дарья Скрипникова за три экзамена сумела заработать 297 баллов.

Основной период экзаменационной кампании 2023 года завершился 1 июля. Итоги подведут не позднее 14 июля.

Ранее выпускница из Новосибирска сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов, признавшись, что до подготовки ни разу не читала школьную программу.

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