Второй мультибалльник по результатам ЕГЭ появился в Барнауле

Основной период ЕГЭ завершается в Барнауле. С последними результатами появился еще один мультибалльник, сообщает пресс-служба мэрии.

Выпускник школы №127 Андрей Седов получил 100 баллов за экзамен по биологии.

Для будущего студента это уже второй высший результат за ЕГЭ. Первый Андрей получил по химии.

Таким образом, в Барнауле уже два мультибалльника - выпускника, которые получили 100 баллов сразу по нескольким предметам.

Ранее безукоризненные знания по русскому и профильной математике показал ученик лицея №112 Владимир Русалеев.

Всего по результатам девяти предметов 28 человек показали 30 высоких результатов.

Ранее двое мультибалльников по результатам ЕГЭ появились в Алтайском крае.