Во время производства iPhone 16 возникли сложности

Ранее было известно, что iPhone 16 получит новые дисплей с технологией Border Reduction Structure (BRS). Благодаря этому смартфон может получить OLED-дисплей с рекордно тонкими боковыми рамками.
Однако производственные партнеры Apple не смогли предоставить компании данные дисплеи.
У LG Display и Samsung Display появились трудности при проектировании новых экранов. Чтобы получить максимально тонкие рамки, провода, которые идут от материнской платы к передней панели, необходимо загибать.
Первый образец получилось создать, однако масштабировать производство не удалось.
Кроме того, это не первая проблема, с которой столкнулись при создании iPhone 16. В марте стало известно, что из-за нового метода BRS OLED-экраны стали слишком сильно нагреваться при работе, но этот недостаток удалось устранить.
Ранее сообщалось, что обновление для защиты от сталкеров выпустила Apple.
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