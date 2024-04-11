12 апреля
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Экономика
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В Барнауле пройдёт масштабный бизнес-форум «Россия–Китай. Современные возможности для российских компаний». Импорт. Экспорт

Мероприятие соберет собственников крупного и малого бизнеса, которые отправляют сибирскую продукцию в Китай, а также закупают в этой стране различные товары. Наиболее полезен форум будет тем предпринимателям, которые хотят начать работать с Китаем и усилить текущее сотрудничество с ним.

Бизнес-форум пройдет 26 апреля в большом концертном зале АГИК .
Бизнес-форум пройдет 26 апреля в большом концертном зале АГИК .
Источник: компания «МАН ФРОМ СИБЕРИА».

26 апреля, пятница — эта дата может изменить ваше представление о бизнесе с Китаем.

У вас будет возможность поучаствовать в дискуссии, задать интересующие вопросы, создать новые партнерства, получить знания от действующих практиков — успешных компаний, которые не один год работают с Китаем!

Бизнес-форум пройдет в большом концертном зале АГИК, в самом центре Барнаула.

Адрес: г. Барнаул, проспект Ленина, 66.
Дата: 26 апреля 2024 г.
Время: 11:00–17:00.
Вход по билетам и пригласительным.

Всю информацию о предстоящем бизнес форуме «Россия - Китай» вы можете посмотреть на официальном сайте manfromsib.com/event.

Телефон для справок.: +7 913 022 99 99

Организаторами бизнес-форума «Россия–Китай» выступают бизнес-сообщество «Man from Siberia» и группа компаний «ЭкоМакс».

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