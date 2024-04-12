Звездная целина. Как Алтай помог осваивать внеземные пространства – подборка altapress.ru ко Дню космонавтики

Космонавты, ученые, инженеры, испытатели – одним Германым Титовым вклад Алтайского края в покорении космоса не ограничился. Altapress.ru собрал материалы об этих людях.

Конструктор ракетно-космической техники, создатели ядерного щита и ГЛОНАСС и даже водитель лунохода – все эти люди по-настоящему болели за свое дело. От неудачного запуска спутника получил разрыв сердца Виталий Проскурин. Он просчитывал траекторию полетов космических кораблей Юрия Гагарина и Германа Титова.

Посмотрите на профессионалов и героев в этом материале.

С Алтаем немного связано еще одно космическое имя. Правда, у нас он занимался вполне земными делами – был техником на строительстве от конторы «Хлебопродукт» в Рубцовске, Камне-на-Оби и Поспелихе.

Речь идет о человеке, на которого молится космическая индустрия США. Это Юрий Кондатюк, пионер ракетной техники, придумавший схему, по которой американские астронавты в 1969 году высадились на Луну. Материал о жизни и работе гения – здесь.

И еще несколько фактов: астронавт Нил Армстронг в 1970 году во время визита в СССР набрал пригоршню земли у стен того дома, где жил и работал Юрий Кондратюк. В 2014 году исследователя приняли в Галерею международной космической славы в городе Аламогордо.

Проверить знания о «космическом Алтае» и узнать интересные факты вы можете в этом тесте.

А вспомнить Германа Титова – в этом. Кстати, космическая подсказка кроется во внеземном спецпроекте altapress.ru «Майор Орел».

Самое важное - в нашем Telegram-канале