Заморозки, первый снег: когда жителям Алтайского края стоит надевать зимнюю одежду

Октябрь радует своей теплой и неприхотливой погодой. Плюсовые температуры и не думают сходить на "нет". Какая погода будет в ближайший месяц, рассказали синоптики.

Осень в "Изумрудном" парке: природа готовится к зиме и покрыла пруд желтыми листьями.

В Алтайском крае бабье лето прошло как надо. Жители успели насладиться теплыми лучами осеннего солнца.

На ближайшие две недели погода не сильно испортит настроение тем, кто совсем не любит холод. Солнце еще выглянет и прогреет землю 19 октября - температура воздуха достигнет 17 градусов тепла.

Однако 24 октября столбик термометра опустится до нуля.

Осадки, ясные дни и ветер

В среднем за 30 дней ожидается четыре ясных дня. Но даже те дни, когда на небе будет переменная облачность - погода будет сносной.

Длительные осадки в виде дождя пройдут всего три дня - с 15 по 17 октября.

Снег пока что не прогнозируют. Однако одеваться потеплее следует уже с 24 октября - синоптики прогнозируют +3 градуса днем.

Ранее синоптики рассказали, когда Алтайский край накроет мокрый снег.