1 февраля
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Жизнь

Волны высотой с многоэтажный дом надвигаются на российское побережье

Волны высотой 12 метров надвигаются на Камчатку.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Ночью 3 февраля, по прогнозам, на побережье обрушатся огромные волны. А накануне высота волн составит до 10 метров, указывает Газета.Ru.

Прогноз действует до 5 февраля.

Угрозы цунами пока не объявляли.

Ранее сообщалось, что волны высотой с трехэтажный дом обрушатся на российские побережья. Речь шла об акваториях Берингова и Охотского морей. Ожидались происшествия с морскими судами из-за высоты волн.

Также необычное природное явление напугало россиян. Это облачное цунами.

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