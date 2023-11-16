16 ноября
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Жизнь

Во всех частных клиниках в России хотят запретить аборты. Мнения

С такой инициативой вышел вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который заявил, что частные клиники не соблюдают законы и не предоставляют статистику по проведённым операциям по искусственному прерыванию беременности.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
CC BY-NC-SA 2.0, фотобанк Moscow-Live на flickr.com

Однако зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что это слишком жесткие требования. По его словам, если какая-то клиника не соблюдает закон - ее можно лишить лицензии. Для этого не нужно запрещать аборты во всех частных клиниках в России.

Тем временем Владимир Путин не раз говорил, что не собирается запрещать в стране аборты. Мнение по этому вопросу должно оставаться за женщиной, заявлял президент.

При этом в двух регионах в частных клиниках аборты уже запретили — в Курской области и Крыму.

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