Во всех частных клиниках в России хотят запретить аборты. Мнения

Однако зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что это слишком жесткие требования. По его словам, если какая-то клиника не соблюдает закон - ее можно лишить лицензии. Для этого не нужно запрещать аборты во всех частных клиниках в России.
Тем временем Владимир Путин не раз говорил, что не собирается запрещать в стране аборты. Мнение по этому вопросу должно оставаться за женщиной, заявлял президент.
При этом в двух регионах в частных клиниках аборты уже запретили — в Курской области и Крыму.