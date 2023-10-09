"Видим только читающих". О цензуре, современном мышлении и актуальности книг рассказали в краевой детской библиотеке

Алтайская краевая детская библиотека им. Надежды Крупской – одно из таких мест, откуда ребенка можно увести с трудом. Мы поговорили с директором учреждения Людмилой Санкиной, услышали интересные истории из столетнего прошлого, расспросили, можно ли приучить ребенка к чтению и насколько востребованы бумажные книги. И, конечно, узнали ответ на главный вопрос: чем сегодня живут библиотеки и остаются ли они актуальны.

Ремонт «ошизенный!»

При входе посетителей встречают сразу две примечательные вещи: музейная экспозиция и яркая фотозона с огромными разноцветными кубиками.

Насыщенные оттенки охватили всю библиотеку после ремонта. Читательскую зону и входную группу обновили уже как полтора года, а работы в административной части закончились совсем недавно.

«Все еще приходят дети, которые еще не заходили к нам после обновления. Восхищаются. Совсем недавно были две девочки, говорят: ошизенно!» - делится сотрудница библиотеки.

Расположиться с книгой можно комфортно: есть диванчики, подушки, уединенная эстетичная комната с аэрографией во всю стену. Мальчик на рисунке напоминает Гарри Поттера, да и само помещение производит впечатление зала из волшебной школы.

Для малышей обустроен манеж с игрушками и мягкими книжками. Ведь самые юные читатели даже не умеют ходить – слишком малы. Обычно их приносят родители, приходя вместе со старшими детьми.

Детская библиотека им. Надежды Крупской. Министерство культуры Алтайского края

И для взрослых найдется занятие

Отдельно стоит сказать про медиазал. Это еще одна читательская зона, но уже с компьютерами.

В нем, помимо чтения, можно сделать домашнее задание. Дети забегают в перерывах или после школы, чтобы заняться уроками.

Здесь им помогают написать рефераты, сделать презентацию, чтобы она была правильная и красивая. На компьютерах стоит фильтрация, так что доступа к нежелательному контенту нет.

Там же стоит автомат «Игренок», где есть развивающие игры для ребят от 3 до 12 лет. А родители в это время могут почитать что-нибудь для себя. Для взрослых есть книги по психологии: например, как разговаривать с ребенком, как подготовить к школе морально.

Автомат "Игренок". altapress.ru

Впечатленная Крупская

Первым делом поинтересовались у директора библиотеки Людмилы Санкиной про историю названия и услышали греющий сердце рассказ.

Надежда Крупская – идеолог, революционер и очень деятельная женщины. Будучи супругой Ленина, занималась ведением его административно-хозяйственных дел. Кроме того, развивала пионерию, библиотечное, учительское дело. Именно в честь нее названа главная детская библиотека Алтайского края.

Все началось в 1925 году, когда школьная учительница и, по некоторым данным, сотрудница библиотеки по фамилии Яковлева посетила Москву. На всероссийском съезде учителей она познакомилась с Надеждой Крупской и поделилась, что в Барнауле в 1920 году открылась детская библиотека.

На тот момент это была первая специализированная библиотека не только в Алтайском крае, но и во всей Сибири.

«Крупскую этот факт впечатлил, причем, я уже сейчас думаю, еще и потому, что ее мама была родом из Барнаула. С учительницей она передала связку книг для фонда. Тогда здесь уже работал кружок «Друзья библиотеки», состоящий из активных читателей. Когда они получили книги от Крупской, решили написать ей слова благодарности. Так завязалась переписка», - рассказывает Людмила Санкина.

Письмо. pixabay.com.

Представьте, что вам написала жена президента

Переписка сохранилась до сих пор. Правда, письма можно увидеть только в виде копий, оригиналы хранятся в архиве в Москве.

«По строкам в них видно, насколько дети трепетно относились к участию такого знаменитого человека. Когда я рассказываю об этом современным детям, я предлагаю представить, что им написала жена президента. Тогда они понимают, как это круто и значимо», - говорит Людмила Васильевна.

В одном из писем ребята и попросили разрешение назвать библиотеку именем Надежды Константиновны. Она ответила, что будет только рада.

Позже Крупская выпустила книгу «Письма пионерам», куда вставила фотографию, которую прислали барнаульские читатели. Она тоже до сих пор хранится в АКДБ.

Переписка длилась около 14 лет, вплоть до самой смерти Крупской в 1939 году. При всей своей занятости, она находила время, чтобы хоть коротко, но лично написать своей рукой письмо и отправить его в Барнаул детям.

Письмо. Перо. unsplash.com

Архивные дневники

Людмила Васильевна рассказывает так увлекательно, что от погружения в те времена невольно пробегают мурашки. Вообще, история библиотеки богата на трогательные моменты.

Сама руководительница признается, что испытала подобные чувства, когда к столетию библиотеки, в 2020 году, засиживалась в архиве.

Людмила Санкина,

директор Алтайской краевой детской библиотеки им. Крупской:

"Тогда я прочла дневники библиотекаря 1923-1924 годов, которые меня сильно впечатлили. Я поняла, что хотела бы, будь у меня время, написать книгу об истории тех лет, потому что это очень интересно. Меня поразили отчеты за 50-60-е годы. У директора того времени был особый стиль изложения, без скучной статистики, которая началась после, а художественный – можно зачитаться. Там прям написано: читатель такой-то, столько-то лет, пришел в библиотеку. Неорганизованный, неопрятный, грубый мальчик. В семье ситуация тяжелая, ребенок бесхозный, но тяга к чтению у него была. И вот библиотекари взялись его воспитывать: рассказывать правила приличия, привлекать к определенным темам в чтении, расширять кругозор. После он ушел на войну. А когда вернулся, сказал, что будет читать книги только здесь, даже будучи взрослым. Он в итоге получил высшее образование".

Алтайская краевая детская библиотека им. Крупской. akdb22.ru

118 тысяч книг в год

Средняя посещаемость библиотеки – более 200 человек в день. За 2022 год выдано 118 тыс. книг. Это почти 10 тыс. книг в месяц.

Все спешат прийти в обеденный перерыв и ближе к вечеру. Летом поток заметно увеличивается, как и в выходные.

Как правило, всегда есть читатели. Затишье может быть максимум в непогоду. И все равно люди приходят, если, например, приехали на машине.

Алтайская краевая детская библиотека им. Крупской. akdb22.ru

Педагогам удобно

Конечно, постоянных посетителей достаточно, но нужно привлекать к чтению новых. Каждый месяц во время учебного года в библиотеке проходят десятки мастер-классов, встреч и выставок на совершенно разные темы.

Например, о важности экологии, об умении сказать «нет» - в контексте защиты детей от посягательств незнакомцев.

Как госучреждение, библиотека обязана отработать такие направления как здоровый образ жизни, памятные даты, государственные праздники, профилактика наркомании и правонарушений.

В основном на такие события приезжают группы из школ и детских садов.

«Педагогам удобно привозить к нам детей на уже организованное событие, особенно если оно привязано к празднику. Вдобавок у нас все бесплатно – я вообще против оплаты в этом плане», - отмечает Людмила Васильевна.

Кроме того, проводятся встречи с писателями, художниками, другими творческими деятелями края. Они общаются с детьми, оставляют свои работы на выставках.

Алтайская краевая детская библиотека им. Крупской. akdb22.ru

Что-то меняется в сознании детей

Но есть и мастер-классы со свободным посещением, которые тоже пользуются популярностью. Это занятия в студиях, где дети рисуют, танцуют, либо осваивают технологии и учатся создавать мультимедийные проекты.

Туда, как правило, приводят детей, чьи родители уже давно знакомы с библиотечными кружками – ходили сами или приводили старших. Еще хорошо работает сарафанное радио. Иногда собираются большие группы - более 30 ребят.

Наглядно показывает важность таких активностей случай, которым поделилась Людмила Санкина:

"Один из сотрудников у нас регулярно ездит в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Алтайского края. Там проводит литературно-тематические встречи. Мы видим эффект: что-то меняется в сознании детей. Несколько лет назад пришел мальчик, сказал, что узнал о нас как раз на одной из таких встреч. Выяснил, что в библиотеке проводят такие же события и добрался пешком, потому что не было денег на проезд".

Детская библиотека им. Надежды Крупской. Министерство культуры Алтайского края

Акцент на творчестве местных писателей

Большой акцент делается на творчестве авторов-земляков. Детей с ранних лет знакомят с краеведческой литературной, продвигается творчество местных писателей.

В этом году библиотека выиграла грант губернатора Алтайского края в сфере культуры на проект «Живой портрет писателя» и сняла десять роликов с краевыми авторами, известными в России. А также подготовила методические материалы для муниципальных библиотек.

Так, дети смотрят мультфильмы, нарисованные по мотивам рассказов этих писателей, играют, участвуют в викторинах. Провести такие встречи должны были для трех тысяч ребят, но в итоге их число уже превысило шесть тысяч по всему региону.

Иметь полную издательскую картину

На 1 января 2023 года в Алтайском крае насчитывалось 945 библиотек, из них 57 – детские. Не все районы имеют специализированные библиотеки, но ребята без книжек не остаются: во взрослых учреждениях есть 19 отделов по работе с детьми.

Библиотека им. Крупской – методический центр для всей сети детских краевых учреждений. И старается способствовать наполняемости их фонда по мере своих возможностей.

Алтайская краевая детская библиотека им. Крупской. akdb22.ru

Людмила Васильевна отмечает, что хотелось бы иметь полную издательскую картину, особенно от местных авторов. И, конечно, рассылать хотя бы по одному экземпляру в районы.

Людмила Санкина,

директор АКДБ:

«Когда я прошу в фонд книги, их должно хватить на всю сеть. К сожалению, так получается не всегда. Особенно если кто-то из наших местных детских авторов издается самостоятельно, экземпляров бывает недостаточно. Они даже к нам не всегда попадают. Иногда обращаемся к издательствам, чтобы они выделили нам тираж – идут навстречу. Например, выделили около 100 учебников по астрономии «Звездономика», их удалось раздать на край».

Алтайская краевая детская библиотека им. Крупской. akdb22.ru

Жить и творить в родном крае

С 2011 года АКДБ реализует собственный издательский проект. Авторы приносят рукописи, иногда иллюстрации к ним. Порой библиотека сама находит художника. Издательства тоже помогали и печатали такие книги для учреждения бесплатно.

В серии «Писатели Алтайского края – детям» появились такие произведения как «Ревень и щавель» Елены Ожич, «Ларочкино море» и «Зимняя байка» Василия Нечунаева, «Конь» Виктора Бычкова, «Незабудка» Валентины Новичихиной.

Поначалу книги были по 100 экземпляров, однако есть тираж и в 500, и 1000.

Алтайская краевая детская библиотека им. Крупской. akdb22.ru

Но постепенно повысились цены, плюс коронавирус наложил отпечаток. Сейчас остаются только некоторые писатели, кто издает свои произведения на собственные деньги, а потом отдает часть тиража АКДБ.

Людмила Санкина,

директор АКДБ:

«Такими путями и получаем новые книги – благодаря договоренностям. У меня такой пунктик насчет того, чтобы донести творчество наших писателей в самые отдаленные уголки края. Чтобы ребенок познакомился с творчеством своих земляков. Узнал, что авторы, которых знает вся Россия, живут рядом с нами, а значит, можно тоже тут жить и творить. Это же очень важно. Ребенок сродняется со своей территорией, его берет гордость, и он уже не захочет покидать край. Даже если уедет на учебу - потом вернется. Это нужно прививать с детства. И это в интересах региона, я считаю».

Алтайская краевая детская библиотека им. Крупской. akdb22.ru

Отсутствие цензуры сказывается

Новыми авторами читатели вообще активно интересуются. В библиотеке стараются соответствовать и актуализировать фонд в соответствии с запросами.

Например, закупают произведения, интерес к которым резко повышается после выхода фильма. Отслеживают победителей литературных конкурсов и вошедших в шорт-лист этих премий – родители сами нередко спрашивают о них. Мониторят списки уже проверенных книг, которые составляет Российская государственная детская библиотека.

Людмила Санкина,

директор АКДБ:

"Конечно, мы понимаем, что встречается недостаточно качественная литература. Отсутствие цензуры в этом плане сказывается. У авторов есть возможность издать все, что они хотят, и, на мой взгляд, это не всегда хорошо. Некоторые произведения я бы не взяла и на край не отправила бы. Детские книги всегда должны проходить какой-то этап обработки. Специалисты должны оценить, насколько литература качественная. В таком случае помогают рецензии критиков, мнение преподавателей, занимающихся детской литературой. Сами сотрудники библиотеки могут что-то посоветовать".

Детская библиотека им. Надежды Крупской. Министерство культуры Алтайского края

В телефоне - голый текст

Стоит отметить, что в детской библиотеке книги не оцифровывают. Местных авторов можно почитать на сайте «Шишковки», а вот все остальные – только в бумажном виде.

Чтение в телефоне в библиотеке вообще считают не лучшим способом для детей.

Людмила Санкина,

директор АКДБ:

"Класса до пятого использование гаджетов все равно контролируют родители. Играет роль и то, что у большинства сейчас плохое зрение. Плюс детям необходимы тактильное и визуальное восприятие книги. В телефоне – голый текст, а им важны именно иллюстрации. Наглядно: книгу одного издательства активно берут, потому что в ней красивые картинки. А ту же самую в другом издании – редко, потому что изображений нет или они не такие яркие".

Алтайская краевая детская библиотека им. Крупской. akdb22.ru

"Не давайте ему книги"

Людмила Васильевна признается, что часто слышит вопросы про нечитающих детей. Но добавляет, что, в силу профессии, сама таких не видит.

«Есть ребята, которые читают очень много, даже чересчур. Была история из отчетов прошлых лет, как мама приходила и ругалась: «Не давайте ему книги, он ничего не делает по дому, все время читает». Такое есть и сейчас, когда приходится отбирать книжки, чтобы дети поделали что-то по хозяйству», - улыбается директор.

Многих, разумеется, приводят родители или воспитатели. Но есть малыши, которых за уши не оттащишь от книг. Они сами зовут с собой мам, пап, бабушек и дедушек, с важным видом знакомят их с библиотекарями, проводят экскурсии. Сами просят завести им абонемент.

Сейчас появилось много авторов, которые пишут современным детским языком на темы, которые интересны, поэтому их активно берут.

Но и книжки нашего детства тоже популярны: Эдуард Успенский, Корней Чуковский, Николай Носов. Можно сказать, что читают все подряд.

Алтайская краевая детская библиотека им. Крупской. akdb22.ru

Если ребенок не интересуется книгами

Даже если школьники приходят добровольно-принудительно, со списками для летнего чтения, они все равно обязательно захватывают что-то для души.

Зачастую прислушиваются к сверстникам: узнают в очереди их мнение по поводу сданной книги и тут же ее берут. Потому что рецензия ровесников ценнее, чем взрослых.

Но и к библиотекарям тоже обращаются. И если их рекомендация понравилась – в следующий раз тоже прислушаются.

Если ребенок не читает, вероятно, ему просто еще не дали произведение, которое его зацепит. Иногда родители сдают книгу со словами, что именно после нее ребенок начал читать.

Людмила Санкина,

директор АКДБ:

"Возвращаясь к отчетам 50-летней давности: та же самая история. Те же индивидуальные беседы. Ребенок читал только разделы с географией, перечитал весь научный раздел. И библиотекари начали ему понемногу подсовывать – так и было написано – другие книги. В следующие встречи у него спрашивали, прочитал ли он, задавали наводящие вопросы. В итоге заинтересовали его, действительно расширили круг чтения. Был и такой метод: проверяли дневник, а увидев двойки, говорили, что не дадут книжку по географии. Только если прочитает какую-нибудь другую. Поэтому когда спрашивают, как приучить ребенка читать, мы стараемся понять круг его интересов. Сейчас появилось много авторов, которые пишут современным детским языком на темы, которые важны и интересны».

Алтайская краевая детская библиотека им. Крупской. akdb22.ru

Книги под современное мышление

Большую роль в заинтересованности играют не только увлечения, но и пережитый опыт и окружающая обстановка.

«Есть списки по типу «20 книг, которые каждый должен прочитать», но это все равно субъективно. Для составителя эти произведения стали значимыми, а для другого человека могут пройти мимо и ничем не задеть. Большой вопрос, как книга откликнется у личности. Если ребенок пережил развод родителей и прочитает об этом, рассказ зацепит. А если не сталкивался ни с какими трудностями, книга может оказаться неинтересной просто из-за непонимания. А может наоборот сильно впечатлить и заставить ценить то, что он имеет. В общем, все очень индивидуально".

Книга. altapress.ru

Боязнь больших текстов и оживающие картинки

Издатели и сами не отстают от современных тенденций и запросов молодых читателей. Например, стараются представить книги так, чтобы в них были сопроводительные материалы, красочные картинки.

Появилось много 3, 4 и 5D форматов. Открываешь такую книжку, а вместе со страницами разворачивается целый мир. В них очень много деталей. И детям хочется рассмотреть каждую: все вытащить, открыть, потрогать.

Но в каждой детали – текст, который ребята незаметно начинают читать. Информация разбита на блоки, подана тезисно, понятно, доступно. Работает клиповая память.

И хотя дети сейчас боятся больших текстов, подобные книги заставляют их застопориться, удерживают внимание.

А еще многие книжки оснащены QR-кодами. Используя телефон, можно оживлять космонавтов, исторических деятелей, да и просто любимых персонажей. Они ведут диалоги, летают, ходят. Все это еще и со звуком.

На встречах с использованием таких книг дети не могут усидеть на месте, им надо скорее потрогать, попробовать.

В общем, издательства подстраиваются под новое мышление. А библиотеки, в свою очередь, стараются обзаводиться такими книжками.

Книга. altapress.ru

До классики нужно дорасти

Может быть, многие произведения, которыми интересуются дети, далеки от классики. Но если им нравится читать про приключения, про фантастические миры - это гораздо важнее.

«До классики нужно дорасти. Главное, чтобы ребенок читал. Важен сам навык. Чтение формирует нейронные связи, а лучше всего – именно с бумажного листа. Если ребенок берет что-то в библиотеке – можно гарантировать, что все проверено специалистами. Книги могут не устраивать родителей, но главное, чтобы нравились детям. К тому же, единого мнения нет: другой родитель сдаст эту же книгу и скажет, что ему понравилось", - заключает Людмила Санкина.

Алтайская краевая детская библиотека им. Крупской. akdb22.ru

Что читают в семье библиотекаря

Рассказала Людмила Васильевна и про свою семью, а также посоветовала несколько интересных произведений.

"Мои дети в плане чтения совершенно разные. Один сын уже взрослый, второй пошел в девятый класс. У одного приходилось отбирать книжки, потому что не мог оторваться и книгу в 800 страниц осиливал за ночь. Второго очень трудно заставить читать. И, видимо, ту книжку, которая станет для него переломной, мы еще не нашли. Когда я брала для старшего сына книги, сама старалась их прочитывать. И на тот момент сильно заинтересовалась парой соавторов - Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак. Они написаны простым языком, освещают проблемы, актуальные для нынешней молодежи. Больше всего понравился у них «Москвест». Еще интересный автор - Олег Раин, «Слева от солнца». В общем, новые писатели, хотя и классики дома очень много".

Детская библиотека им. Надежды Крупской. Министерство культуры Алтайского края

Библиотеки живут

Библиотеки живут, процветают и развиваются. Даже если кажется, что с повсеместным распространением современных технологий бумажные книги становятся неактуальными.

Приходят новые читатели, сохраняется преемственность поколений. Книги и пространство шагают в ногу со временем. Как считают в библиотеке, чтение будет важно всегда.

И места, куда можно прийти и насладиться чтением в тишине, узнать больше про произведения, авторов, найти для себя что-то новое, по-прежнему остаются востребованы.