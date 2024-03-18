В Новосибирской области мама девочки, умершей от менингита, обвинила врачей в переписывании карты

Мама новосибирской школьницы, умершей от менингита, раскрыла подробности экспертизы. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

12-летней девочке резко стало плохо, у нее поднялась сильная температура и заболела голова. Ангелину увезли в больницу на скорой.

Врач решила, что у ребенка ОРВИ. Однако через несколько часов девочка впала в кому, а через 12 дней умерла. Эксперты заявили, что у ребенка был серозный менингит.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). В карточке школьницы мама девочки и следователи увидели исправления, поэтому отправили документы на экспертизу.

Во-первых, исправили время поступления — сначала указали 20:15, а потом поправили на 16:20. Также изменили диагноз: первоначально было написано «серозный менингит», а потом замазали корректором и написали «гнойный». Отмечается, что при серозном менингите ребенка можно спасти.

Кроме того, меняли данные о температуре: с 38,6 исправили на 38,3.

Мама девочки рассказала, что по делу проведут дополнительную экспертизу:

При этом один из врачей заявил, что школьница перед смертью пришла в себя, еще час находилась в сознании и могла говорить. Однако маму девочки уверяли, что мозг к тому моменту был мертв.

Ранее сообщалось, что в Сибири матери, которая убила младенца, оставили троих сыновей.

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