В мэрии утвердили состав комитета, ответственного за День города в Барнауле

В барнаульской мэрии утвердили состав организационного комитета по подготовке и празднованию Дня города. Соответствующий документ опубликован на сайте правового портала администрации Барнаула.

Салют на День города в Барнауле. 3 сентября 2022 год

Комитет возглавит мэр Барнаула Вячеслав Франк. Его заместителем станет замглавы города по социальной политике Александр Артемов.

В список членов оргкомитетов вошли почти все руководство мэрии — вице-мэры и главы комитетов и подразделений. А также руководители администраций районов города.

Правоохранителей в оргкомитете представляет начальник УМВД России по Барнаулу Александр Майдоров.

В 2023 году в список членов комиссии не попали глава комитета по земельным ресурсам и землеустройству Дмитрий Русанов и глава комитета экономического развития и экономической деятельности Павел Есипенко.

Напоминаем, что День города в Барнауле отмечают в начале сентября. В 2023 году краевая столица отметит 293 года с момента основания.

О том, как прошел праздник в 2022 году, рассказал altapress.ru.