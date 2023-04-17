В мэрии утвердили состав комитета, ответственного за День города в Барнауле

Комитет возглавит мэр Барнаула Вячеслав Франк. Его заместителем станет замглавы города по социальной политике Александр Артемов.
В список членов оргкомитетов вошли почти все руководство мэрии — вице-мэры и главы комитетов и подразделений. А также руководители администраций районов города.
Правоохранителей в оргкомитете представляет начальник УМВД России по Барнаулу Александр Майдоров.
В 2023 году в список членов комиссии не попали глава комитета по земельным ресурсам и землеустройству Дмитрий Русанов и глава комитета экономического развития и экономической деятельности Павел Есипенко.
Напоминаем, что День города в Барнауле отмечают в начале сентября. В 2023 году краевая столица отметит 293 года с момента основания.
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