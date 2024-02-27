В Барнауле жителям аварийной двухэтажки разрешили забрать личные вещи

Администрация Железнодорожного района ввела в границах здания режим повышенной готовности, сообщает "В КУРСЕ 22 | Барнаул".
В настоящее время правоохранители обеспечивают охрану имущества, находящегося в оставленных квартирах. В доме дежурят краевые спасатели. График, по которому жильцы в сопровождении спасателей могут забрать личные вещи, уже разработан.
Большая часть пострадавших жителей разъехалась по родственникам, многодетную семью разместили в социальной гостинице, а еще одного жителя в пункте временного размещения на базе спортшколы.
Ранее сообщались подробности пожара в барнаульской двухэтажки.
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