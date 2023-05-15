Сухая трава загорелась в пойме реки Оби в Барнауле 15 мая. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, сообщает "Барнаул 22".

В Барнауле потушили горящую сухую траву в пойме Оби

Возгорание тушил расчет пожарно-спасательной части № 1из поселка Затон, а также спасатели аварийно-спасательного формирования городского управления ГОЧС.

Фронт пламени составил около 300 м. Пойма выгорела на площади около 3 га. Пострадавших в ходе пожара нет.

В ГУ МЧС предупреждают, что с 16 по 22 мая в Алтайском крае сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс), а местами - высокая пожароопасность (4 класс).

"Помните, природные пожары представляют угрозу садоводческим товариществам и населённым пунктам, объектам экономики и социального назначения", - сообщают в ведомстве.

Ранее утром крупный пожар вспыхнул на территории трех домов и надворных построек. На месте работали 50 пожарных и 10 автоцистерн.