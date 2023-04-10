Цой, Шукшин и впечатления от катастрофы в США. Что мы знаем о барнаульском скульпторе Михаиле Кульгачеве

10 апреля День рождения отмечает один из видных скульпторов Сибири — Михаил Кульгачев. Altapress.ru рассказывает, сколько он сделал для Барнаула и какие монументы из-под его руки стоят не только на наших улицах, но и за рубежом.

1. В 1971 году Михаил Кульгачев приехал в Барнаул и влился в художественную жизнь города, постоянно участвуя в краевых, региональных, всесоюзных и всероссийских выставках. В 1980 году он стал членом Союза художников России.

Алтайская мадонна , 1985 год. ghmak.ru

2. Своей первой знаковой скульптурой Кульгачев считает «Челленджер. Икары ХХ века». Как рассказывал художник «Алтайской правде», он создал ее под впечатлением от взрыва в январе 1986 года американского космического корабля, когда разом погибли несколько астронавтов.

3. Когда-то скульптор обсуждал со своими студентами, какие еще статуи можно было бы установить в Барнауле, но тогда на разговорах все и закончилось. Одну из них в итоге установили в Германии.

Студенческие работы. altapress.ru.

«Это проект сестер Пономаревых, у них отец работает архитектором в Германии, предложил там установить и, кажется, идею поддержали», — рассказывал Кульгачев.

4. В нулевые встал вопрос о памятнике напротив здания МВД. Скульптор создал эскиз бронзовой статуи Георгия Победоносца, но ее так и не доделали. Зато постамент подписали его именем. Автор был возмущен.

Памятник с Георгием Победоносцем. Из архива Михаила Кульгачева. Памятник с Георгием Победоносцем. Из архива Михаила Кульгачева.

5. Из-под его руки появились памятник Пушкину, памятник Виктору Цою, монументальный рельеф на Доме политической книги, памятник эвакуированным заводам и многие другие.

6. Работы Михаила Кульгачева находятся в музеях Барнаула, Москвы, Калининграда, Перми, а также в частных коллекциях Дании, Финляндии и США, Германии, Испании, Норвегии и не только.

7. Сейчас Кульгачеву 76 лет и он преподает в АлтГТУ им. И. И. Ползунова на кафедре ИЗО.