4 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

СМИ: Пугачева не продала замок в Грязи и может вернуться в Россию

Алла Пугачева не продала замок в Грязи и не отказалась от поездок в Россию, сообщили источники "МК".

Замок в деревне Грязь.
Замок в деревне Грязь.
Яндекс.Карты

Ранее СМИ писали, что алла Пугачева продала замок. Была информация о его стоимости - от 500 млн до 1 млрд рублей.

Кроме того, шоумен Стас Борецкий не раз высказывался, что теперь живет в бывшем семейном гнездышке Аллы Борисовны.

Однако "МК" сообщил, что замок все еще принадлежит Примадонне. По словам источников, в шикарный дом вложено слишком много чувств и эмоций. "Слишком он много хранит счастливых воспоминаний семьи", - сказали в "МК".

Напомним, в замке Пугачевой шесть этажей, подземный паркинг, 20 комнат, бассейн и семейный театр.

Ранее телеведущий Соловьев назвал Аллу Борисовну тварью.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость