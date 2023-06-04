СМИ: Пугачева не продала замок в Грязи и может вернуться в Россию

Ранее СМИ писали, что алла Пугачева продала замок. Была информация о его стоимости - от 500 млн до 1 млрд рублей.
Кроме того, шоумен Стас Борецкий не раз высказывался, что теперь живет в бывшем семейном гнездышке Аллы Борисовны.
Однако "МК" сообщил, что замок все еще принадлежит Примадонне. По словам источников, в шикарный дом вложено слишком много чувств и эмоций. "Слишком он много хранит счастливых воспоминаний семьи", - сказали в "МК".
Напомним, в замке Пугачевой шесть этажей, подземный паркинг, 20 комнат, бассейн и семейный театр.